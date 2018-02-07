Türkiye ham çelik üretiminde başarı dolu bir yılı geride bıraktı. Üretimdeki artış yüzde 13’ü aşarken, toplam üretim ise 37 milyon 500 bin tonla tarihi rekora ulaştı.

Ham Çelik Üretimi Yüzde 13,2 Arttı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği tarafından kayıt altına alınan veriler incelendiğinde geçen sene üretilen ham çelikte, 2016’ya kıyasla yüzde 13,2’lik artış kaydedildi. 2016 yılı üretim verileri 33 milyon 200 bin tonu kaydederken, 2017 yılı üretiminin 37 milyon 500 bin tona ulaştığı dikkat çekti. Derneğin verileri 2017’de nihai mamul çelik tüketiminin bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,8 oranında arttığını da kanıtlar nitelikte oldu. Tüketim yılın son günü itibariyle 36 milyon 100 bin tonu buldu.

Çelik İhracatı Geliri Yüzde 24,1 Sıçradı

Çelik ihracatındaki gelişmelerde başarılı bir yıl geçirildiğini gösterdi. Buna göre geçen sene ihracat miktar bazlı olarak yüzde 8,4’lük artışa ve sahipliği yaptı. İhraç edilen miktarsa 18 milyon 323 bin tonu buldu. Çelik ihracatından elde edilen kazanç aynı dönemde yüzde 24,1 gibi yüksek bir oranda artış kaydetti. Artış sonrasında Türkiye’nin çelikten elde ettiği gelir 13 milyar 389 milyon dolar seviyesinde hayata geçti.

İthal Çelikte Miktar Azaldı, Gider Arttı

Türkiye’nin 2017 yılında yaptığı çelik ithalatı göstergeleri ise aşağı yönlü oldu. İthalattaki azalış yüzde 6,8’e denk geldi. İthal edilen çelik 16 milyon 339 bin tonluk seviyeye geriledi. İthal edilen çelik miktarının azalmasına karşın, ithal çeliğe ödenen para arttı. Artış yüzde 13,6 oldu. Türkiye’nin ithal çelik faturası 2017’nin sonunda 12 milyar 385 milyon dolar olarak hesaplandı.