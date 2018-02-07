Çocukların teknoloji ve bilim alanlarında eğitimine odaklanan programlar hazırlayıp sunan Da Vinci Medya, Türkiye’de 2009 yılından bu yana yayın hayatına devam eden Da Vinci Kids Televizyon Kanalı ve yeni Da Vinci Kids Mobil Uygulaması ile yenilenen kurumsal kimliğini açıkladı. Da Vinci Medya, yeni kurumsal kimliği ile çocukların teknoloji ve bilim alanlarında eğitimine verdiği öneme vurgu yapıyor.

Da Vinci Medya, Da Vinci Kids Televizyon Kanalı ve Da Vinci Kids Mobil Uygulaması ile çocuklar için özenle seçilen, eğlendirirken öğreten programları sunarken; Da Vinci Learning ile akşam kuşağında, ebeveynlerin ve yetişkinlerin merakını cezbedecek ödüllü programlar sunmaya devam edecek.

Dünya genelinde 30 milyondan fazla evde günlük hayatın bir parçası olarak takip edilen Da Vinci Kids’in yeni logosu, içinde bulunduğumuz dijital çağın dinamizmini yansıtıyor. Yeni logo, ayrıca Da Vinci Kids’in bilgiyi, merak etmeyi ve yaratıcılığı çocuklara aşılama ruhunu vurgularken sade görünümüyle de dikkat çekiyor.

Da Vinci Kids İnternet Sitesini de Yeniledi

Geleceğe daha hazır nesiller yetiştirmeyi amaçlayan Da Vinci Kids’in hayata geçirdiği diğer bir yenilik ise, internet sitesinin yeni versiyonunu devreye almak oldu. Da Vinci Kids’in internet sitesinin yeni versiyonu sade tasarımı ve ‘bilim, teknoloji, kültür, doğa, yaşam, fen, matematik ve spor’ gibi konularda uzmanlar tarafından hazırlanan belgesel programlarının tanıtımlarına daha rahat erişimiyle ön plana çıkıyor.

Da Vinci Kids Yeni Kimliği ile “Teknoloji ve Bilimi” Programlarının Merkezine Alıyor.

Da Vinci Kids yeni kurumsal kimliği ile, zamansız ve mekansız bir öğrenme sürecini kapsayan programlarının merkezine teknoloji ve bilimi artık daha çok almaya başlıyor. Çocukları deneysel düşünmeye ve aklı kullanmaya teşvik eden Da Vinci Kids, yeni programlarıyla da aile bireylerinin birlikte yapabilecekleri ilginç deneyleri ve öğrenme maceralarını paylaşabildikleri bir ortam yaratıyor.

Yeni kurumsal kimliklerinin Da Vinci Kids’e canlılık kattığını ve dijital çağın dinamizmini vurgulayan yepyeni bir görünüş kazandırdığını belirten Da Vinci Medya Kurucu ve CEO’su Ferdinand Habsburg; “Türkiye’de çocukların teknoloji ve bilim konuları ile daha donanımlı ve daha önde bireyler olmalarını sağlamak amacıyla çıktığımız bu heyecan dolu yolculukta, çocuklara hayallerine ulaşma cesareti kazandırmak ve dünyayı keşfetmek azmi ile yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak en büyük hedefimizdir. Da Vinci Kids’in en iyi eğitici eğlenceyi bulma yolundaki çabaları yeni kimliğimizde de devam edecektir, çünkü bizim tüm esin kaynağımız keşfetmenin heyecanını ve öğrenmenin verdiği mutluluğu bilmektir.” dedi