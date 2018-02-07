Çelik sektörü 2018’e hem miktar hem değer bazında ihracat artışıyla başladı. Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre sektör, Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 6,4 artışla 1,6 milyon ton ihracata ulaştı. Değer bazında ihracat ise yüzde 31,7’lik yükselişle 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında miktar bazında en yüksek artış yüzde 67,4 ile sıcak yassıda olurken en büyük düşüş ise yüzde 11,2 ile inşaat çeliğinde yaşandı.

Çelik İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan 2018 yılı Ocak ayı verilerine göre; Türkiye’nin miktar bazındaki çelik ihracatı geçen yıla göre yüzde 6,4 artışla 1,6 milyon tona ulaşırken, sektörün değer bazındaki ihracatı yüzde 31,7 artışla 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Çelik sektörünün direkt ihracatına, diğer birliklerin faaliyet alanına giren demir çelik ürünleri de eklendiğinde Türkiye’nin 2018 yılının ilk ayındaki toplam çelik ihracatı; miktar bazında 1,7 milyon ton, değer bazında ise 1,3 milyar dolar oldu. Bu rakamlara beyaz eşya, makina imalat, otomotiv gibi ürünlerle dolaylı olarak ihraç edilen çelik dâhil edilmemektedir.

Ocak ayında sektörün bölgeler bazında yaptığı ihracata bakıldığında ilk sırada yer alan Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 69 artış ile 618 bin tona yükseldi. Avrupa Birliği’ni 400 bin tonla Ortadoğu, 146 bin tonla Uzak Doğu ülkeleri ve 141 bin ton ile Orta ve Güney Amerika ülkeleri izledi.

Geride bıraktığımız aydaki çelik ihracatında miktar bazında en yüksek artış gerçekleşen ülkeler; İsrail, İtalya, Singapur, Romanya ve Hollanda oldu. İsrail, Singapur ve Hollanda’ya yapılan ihracatta inşaat çeliği ve filmaşindeki yükseliş göze çarparken İtalya’ya yassı sıcak ve dikişli boru, Romanya’ya ise dikişli boru ve alaşımlı yassı ihracatında artış yaşandı. Bu ülkelerdeki artışlara karşın ABD, Etiyopya, Fas, Mısır ve Cezayir Ocak ayında çelik sektörünün en büyük ihracat kayıpları verdiği ülkeler olarak dikkat çekti.

En Yüksek Artış Yassı Grubu Ürünlerinde, En Büyük Düşüş İnşaat Çeliğinde

Ocak ayında en çok ihraç edilen çelik ürünleri sıralaması; 559 bin tonla inşaat çeliği, 211 bin tonla yassı sıcak, 156 bin tonla dikişli boru, 134 bin tonla filmaşin ve 114 bin tonla profil şeklinde gerçekleşti. İnşaat çeliği geçtiğimiz ay en çok ihraç edilen ürün olmasına rağmen geçen senenin Ocak ayı ile kıyaslandığında ihracatının miktarda yüzde 11,2 azalış ile 559 bin tona gerilediği görüldü. Yassı mamul ürünler arasında yer alan sıcak yassı, yassı kaplama ve alaşımlı yassı ürünleri ise toplamda yüzde 79,2’lik artış ile 306 bin tona ulaşarak miktar bazında en çok artışın yaşandığı ürün grubu oldu.

Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, “2018 yılına ihracatımızı artırma hedefi ile başlamıştık. Ocak ayında sektörümüzün elde ettiği rakamlar bu bağlamda önemliydi. Yılın ilk ayında ihracatımızı hem miktarda hem değerde artırmış olmaktan mutluyuz. Ocak ayı ülke performanslarına baktığımızda AB ülkelerine ihracatımız artarken kendi sanayilerini kurmaya başlayan ve yerel üretimi desteklemek için çelik ithalatını zorlaştıran Ortadoğu ülkeleri ile anti-damping davaları sebebiyle sık sık karşı karşıya kaldığımız ABD’ye ihracatımızda düşüşler yaşandığını görüyoruz. Öyle ki Kuzey Amerika’ya yapılan ihracatta yüzde 82,2’lik keskin bir düşüş yaşandı. Geçtiğimiz ay en büyük ihracat kayıplarının ABD, Etiyopya, Fas, Mısır ve Cezayir’de gerçekleşmesi de bunun sonucunda olmuştur. Ocak ayında ton bazında en çok düşüşün yaşandığı ürün grubumuz inşaat çeliği oldu. İhracatta yaşanan kayıplara ithalat vergisinin sıfırlanması da eklenince ana ürün grubumuz olan inşaat çeliği üreticileri üzerinde yoğun bir baskı oluşturmaktadır. 2018 yılı genelinde de zorluklar karşısında yılmadan çalışan ihracatçılarımız sektörümüzün büyümesinde ve gelişmesinde en büyük dayanağımız olmaya devam edecek” diye konuştu.