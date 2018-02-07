ABD borsalarındaki düşüş dünyanın en zenginleri arasında olan Jeff Bezos’tan Mark Zuckerberg’e, Bill Gates’den Warren Buffett’a kadar birçok zengine büyük kayıplar yaşattı. Dünyanın en zengini olan altı dolar milyarderinin bir gecelik kaybı 18 milyar doların üzerinde oldu.

Dünyanın En Zengin 6 Kişisinin 18,8 Milyar Doları Bir Günde Buhar Oldu

ABD borsaları bilindiği üzere sert düşüşlerle küresel bir krize neden oldu. Borsa endekslerindeki kayıplar hatırı sayılır seviyelerde olunca, dünyanın en zenginleri de durumdan olumsuz etkilendi.

Bu kapsamda dolar milyarderi ve dünyanın en zenginler listesinin üçüncüsü Warren Buffett, kayıpta başı çekti. Buffett’in bir günlük kaybı 5 milyar 300 milyon dolar seviyesinde oldu. dolar milyarderi Buffett’ın serveti 90 milyar dolar seviyesinden 84 milyar 600 milyon dolara kadar geriledi.

Facebook’un kurucu ismi de borsa hareketlerinden olumsuz etkilenenlerden oldu. Mark Zuckerberg bir günde 3 milyar 600 milyon dolarlık kayıp yaşadı. Facebook’ın borsa hisselerindeki değer yüzde 5 oranında geriledi. Hisselerdeki kayıp sonrasında Mark Zuckerberg’in serveti 73 milyar 100 milyon dolar olarak hesaplandı.

Milyar dolarlar kaybeden zenginler arasında Amazon’un kurucusu da yer alanlardan oldu. Jeff Bezos’un serveti borsadan ayrılması ardından 115 milyar 500 milyon dolara geriledi.

Google kurucularından olan Larry Page borsadaki sert düşüş sonrasında 2 milyar 200 milyon doları kaybetti. Aynı şekilde şirket ortaklarından olan Sergey Brin’de 2 milyar 200 milyon doları buhar oldu. Alphabet’e ait hisselerdeki kayıp yüzde 5 olarak kayda geçti. Larry Ellison’un kaybı da Google kurucuları gibi 2 milyar 200 milyon dolar seviyesinde seyretti.

Dünyanın en zengini olan bu kişilerin gün bazındaki kayıplarının toplamı ise 18 milyar 800 milyon dolara denk geldi.