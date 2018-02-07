Hayvan Üretiminde Büyük Artış! Büyükbaş Sayısı 16 Milyonu Aştı

Türkiye’nin hayvan üretimi 2017’de yükselişe geçti. Büyükbaş hayvan sayısındaki artış bir önceki yıla kıyasla yüzde 13,2 olurken, toplamdaki sayı 16 milyon sınırını aştı. Hayvan sayısındaki artış küçükbaşta da gözlemlendi.

Büyükbaş Hayvan Sayısı 16 Milyon 105 Bin Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu geçen yıla ilişkin “Hayvansal Üretim İstatistikleri” sonuçlarını paylaştı. İstatistikler Türkiye’deki büyükbaş hayvanların toplam sayısının 16 milyon 105 bin adet olduğunu gösterdi. Büyükbaş hayvanlar arasında sayısı en fazla olan tür sığır oldu. Sığır sayısındaki artış yüzde 13,2’ye işaret etti. Toplamdaki sayı ise 15 milyon 944 bini gösterdi. Aynı dönede mandadaki artış yüzde 13,6’ya denk geldi. Artış sonrasındaki sayı 161 bin 439 başı buldu.

Küçükbaş Hayvan Sayısı 2017’de Yüzde 7,2 Arttı

2017 yılında Türkiye’deki küçükbaş hayvan sayısı da arttı. Artış yüzde 7,2 olarak hesaplandı. TÜİK’in incelemelerine göre yurtiçindeki küçükbaş hayvan sayısı 44 milyon 312 bine yükseldi. Küçükbaşlardan en fazla olan tür koyun olarak kaydedildi. Koyun sayısındaki artış yüzde 8,2’lik artışa ev sahipliği yaptı. Toplam sayı ise 33 milyon 678 bini buldu. Aynı dönemde keçideki artış yüzde 2,8 ile 10 milyon 635 bin başa kadar çıktı.

Süt Üretiminde Lider İnek Oldu

Geçen sene üretilen sütün toplamı 2016’ya kıyasla yüzde 12’lik artış yaşadı. Üretilen süt miktarı 20 milyon 700 bin tonu gösterdi. İnek sütü üretimi toplamın yüzde 90,6 gibi büyük bir bölümüne denk geldi. Kalan üretimin yüzde 6,5’lik kısmını koyun sütü oluştururken, keçi sütü toplamdan yüzde 2,5’lik pay aldı. Manda sütü üretimi ise yüzde 0,3 seviyesinde kaldı.

Hayvansal Üretim İstatistiklerine göre Türkiye’nin kıl, yapağı ve tiftik gibi ürün üretimlerinin bazılarında artışlar yaşandı. Sonuçlar yapağıdaki üretimin yüzde 1,3 arttığını gösterdi. Aynı dönemde tiftik üretimindeki artış yüzde 4,4’e ulaştı. Kıl üretiminde belirlenen artış ise yüzde 6,4 olarak kaydedildi. Türkiye’nin bal üretimi geçen sene yüzde 8,3 oranında arttı. Toplam üretim 114 bin 471 ton olarak raporlandı.