Traktör Sayısındaki Artış Hatırı Sayılır Oldu!
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Traktör Sayısındaki Artış Hatırı Sayılır Oldu!


Traktör Sayısındaki Artış Hatırı Sayılır Oldu!
Traktör Sayısındaki Artış Hatırı Sayılır Oldu! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-02-07 Saat: 13:35:19
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Türkiye traktör üretimi kadar kullanımını da artırdı. TZOB Genel Başkanı’nın açıklamasına göre geçen sene traktör sayısındaki artış 72 bin adetin üzerinde oldu. Traktörün yurtiçindeki birincisini ise Manisa olarak ifade etti.

Türkiye traktör üretimi kadar kullanımını da artırdı. TZOB Genel Başkanı’nın açıklamasına göre geçen sene traktör sayısındaki artış 72 bin adetin üzerinde oldu. Traktörün yurtiçindeki birincisini ise Manisa olarak ifade etti.

TZOB Başkanı Açıkladı! Traktör Sayısı 72 Bin Adetten Fazla Arttı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin genel başkanlığını yapmakta olan Şemsi Bayraktar önemli açıklamalar yaptı. Bayraktar’ın açıklamasında Türkiye’deki traktör sayısındaki artış en dikkat çekenlerden oldu. Yazılı olarak yapılan açıklamada, 2017 yılında traktör sayısının büyük bir oranda arttığı ifade edildi. Buna göre bir yıllık artış 72 bin 458 adet oldu. Traktör sayısının toplamı ise bir milyon 838 bin 222 adet olarak bildirildi.

Traktör Sayısında Birinci Manisa Oldu

TZOB Genel Başkanı açıklamasında traktör sayılarının kent dağılımlarına ilişkin bilgilerde aktardı. Buna göre traktör sayısının en fazla olduğu kent Manisa olarak belirlendi. Manisa’daki sayısının 2017 yılı sonunda 86 bin 985 adete yükseldiğini belirten Bayraktar, Manisa’yı birinci ilan etti. Bunu Konya ili takip etti. Traktör sayısı Konya’da 86 bin 743 adete ulaşırken, İzmir’deki traktör varlığı 63 bin 934 adeti gösterdi.

Rize’de Sadece 81 Tane Var

Traktör sayısının en düşük olduğu kentleri Trabzon ve Rize olarak duyuran Bayraktar, “Trabzon 2017 yılının sonunda 299 adetlik rakamda kaldı. Rize ise 81 traktörle yılı kapattı” dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanının açıklamasına göre Manisa ili traktör sayısını bir yılda 3 bin 343 adet artırdı. Konya’da belirlenen artış adetiyse 3 bin 139 oldu. İzmir ili 2017’de traktör sayısına 2 bin 633 adet daha ekledi. Bunu 2 bin 495 adetle aydın takip etti. Artışın yüksek olduğu kentler arasında Bursa’da yer aldı. Artış 2 bin 255 adet olarak kaydedildi. Gaziantep kentindeki traktörlere 2 bin 208 adetlik ekleme yapılırken, Başkentli üreticiler 2 bin 140 adet traktörü daha üretime dahil etti. 

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