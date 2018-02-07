Erdoğan’dan Faiz Çağrısı! Bankalara Taviz Verilmeyecek

Faizler konusunda tepki gösterdiği bankalara çağrı yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir bankanın bilançosunu açıkladığını ve faiz karının 6 milyar lira olduğuna işaret ederek, Merkez Bankası ve BDDK’nin etkin rol almasının önemini vurguladı. MB ve BDDK etkin rol almadıktan sonra diğer bankaların rahat hareket edebileceğini ifade eden Erdoğan, faizde taviz vermeyeceklerini belirtti.

Yatırım Olmadan İstihdam Olmaz

Vatikan- İtalya temaslarına ilişkin yapmış olduğu değerlendirmelerde Erdoğan, faiz zirvesinin ardından çalışmalar yürütülmeye başladığını aktardı. Çalışmalardan sonra yeniden bir faiz zirvesi düzenleneceğini ifade eden Erdoğan, enflasyonun hala tek haneli rakama inmediğini belirterek, bu gidişatla asla enflasyonun tek haneye düşürülemeyeceğini çünkü yüzde 16, 17, 18, hatta yüzde 20 oranında faiz uygulayan bankaların olduğunu bildirdi. Bu oranlar karşısında yatırımcıların girişim yapmaya çekindiğini dile getiren Erdoğan, yatırım olmadan istihdam sağlanamayacağını da belirtti.

Birinci derecede Merkez Bankası ve BDDK’nın sonra ise devlet bankalarının sektörde etkin bir rol almasının gerekliliğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kurumların etkin rol almadıktan sonra özel bankaların piyasada istediği gibi bir uygulamayı yapabileceğine değindi. Faiz çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden faiz zirvesi düzenleneceğini bildiren Erdoğan, IMF’den ülke olarak kurtulduğumuzu ve faizlerde de taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Faizlerin aşağıya çekileceğini ifade eden Erdoğan, faizler düşürüldüğünde enflasyonun da düşeceğini belirterek, faizin enflasyonla doğru orantılı olduğunu anlattı. ABD, İsrail ve Avrupa’nın ekonomik durumuna işaret eden Erdoğan, bu ülkelerin stratejilerine işaret ederek, enflasyon sorununun çözüleceğini dile getirdi.