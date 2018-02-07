E İhracat Alanında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Positive Kurucu Ortakları Caner Istı ve Eren Dedeoğlu, e-ticarette sınırları aşıp yurtdışına satış yaparken, e-ihracatta ülkeye göre fiyatlandırmadan lojistik entegrasyonuna kadar, dikkat edilmesi gereken 10 kural hakkında bilgi verdi.

E-ticaretin, yurtiçi satışlarda olduğu kadar yurtdışına yönelik satışlarda da firmalara büyük bir potansiyel vadettiğini belirten Positive Kurucu Ortağı Caner Istı, ürünlerini farklı ülkelerdeki tüketicilere kolayca sunabilmenin ve e-ihracatta farklı başlıklarda devlet desteklerini kullanabilmenin, e-ticaret firmalarının internetin sınırları kaldıran yapısından sonuna kadar yararlanmalarına yardımcı olduğunu belirtti.

E-ticaretin temel kuralları yurtiçi ve yurtdışına satış yaparken aynı olsa da e-ihracatın bazı dinamikleri ile ayrıştığına dikkat çeken Positive Kurucu Ortağı Eren Dedeoğlu, “Biz Positive olarak, 12 yılı aşkın deneyimizi kullanarak, markaların e-ihracat pazaryeri entegrasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Başta perakende olmak üzere farklı sektörlerdeki deneyimimize dayanarak, e-ihracatta başarılı olmak isteyen markaların dikkat etmeleri gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Sitenizi Özelleştirin

İnternet siteniz, ziyaretçileri lokasyon bazlı tanımalı ve bulundukları konuma göre özelleştirilmiş siteniz ile karşılamalı.

Dil Seçenekleri Ekleyin

Siteniz ziyaretçinin bulunduğu ülkenin dili ile gösterilmeli. Kullanıcı isterse sitenin dilini değiştirebilmeli.

Para Birimi Seçenekleri Ekleyin

Fiyatlar ziyaretin gerçekleştiği ülkenin para biriminde gösterilmeli; farklı para birimleri için kur hesaplaması yapılabilmeli.

Fiyatlandırmayı Ülkeye Göre Yapın

E-ihracattaki en kritik özelliklerden biri, girilen pazarın dinamiklerine uygun olarak ürünlerin fiyatlanması. Benzer ürüne, farklı ülkelerde pazarın niteliğine uygun fiyatla satış yapılması olarak açıklayabileceğimiz bu özellik, fiyatların yerel para biriminde gösterilmesinden çok farklı. Örneğin, siteye Türkiye’den giriş yapmış kişilere X TL olarak gösterilen ürünler, bir başka ülkeden giriş yapmış kişiye markanın o pazarda ürünü satmak istediği 2X yerel para birimi ile gösterilebilmeli.

Lojistik Entegrasyonunu Yapın

Ürünlerin kullanıcılara sorunsuz şekilde ulaştırılması için en önemli adımlardan biri de lojistik entegrasyonunun yapılması. Giriş yapılan ülkeye uygun kargo seçeneklerinin listelenmesi, ürünlerin Türkiye deposundan, yurtdışı deposundan veya başkasının deposundan gönderimi gibi özel sevkiyat süreçlerine hazır hale getirilmesine yönelik çalışmaların markanın ihtiyaç ve iş yapış modeline uygun şekilde hazırlanması gerekir.

Farklı Diller İçin SEO Yapın

Yurtiçindeki kullanıcılar hedeflendiğinde gerçekleştirilen arama motoru optimizasyonu (SEO) çalışmalarının benzeri, e-ihracat için de gerçekleştirilmeli. Dil seçeneklerine göre özelleştirilmiş sayfaların her biri, ayrı bir bağlantı adresi olarak konumlanmalı. Kullanıcıların arama motorlarında farklı dillerde arama yaptıkları gerçeğinden hareketle, markanın dil bariyerine takılmadan arama sonuçlarında üst sıralarda yer alması sağlanmalı.

Ödeme Sistemlerini Uyumlu Kılın

Ödeme altyapısı, kullanıcının giriş yaptığı ülkenin ödeme sistemlerine tam uyumlu olmalı.

Sayfaları Özelleştirin

Sayfalar, gösterilen banner’lardan ürün açıklamalarındaki metinlere kadar, belirlenen yerel dile uygun olarak özelleştirilmeli.

Çağrı Merkezi Hizmeti Verin

Siteden alışveriş yapan ya da yapmayı planlayan kullanıcıların sorularının yanıtlanabilmesi için, çoklu dilde hizmet veren bir çağrı merkezi bulunmalı. Positive olarak, çağrı merkezlerinde kullanılan arayüzleri geliştiriyoruz.

ERP Entegrasyonunu Yapın

ERP entegrasyonu yapılarak, yurtdışı operasyonları için de ihracat faturası kesmek gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi sağlanmalı.