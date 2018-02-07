Monster Bilgisayarlarda Uzay Mimarı Dokunuşu

07.02.2018 – Yerli bir marka olmanın sorumluluğuyla Türkiye’deki pek çok projeye ve ekibe destek olan Monster Notebook, Türkiye’nin ilk uzay mimarı Ayşe Ören’in destekçisi olduğunu açıklamanın gururunu yaşıyor. Uluslararası yarışmalarda pek çok ödül alan, Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından “Geleceğin Lideri” ilan edilen, NASA ve ESA gibi kurumlarda konferanslar veren Ayşe Ören artık tasarımlarını Monster’dan aldığı güçle yapacak.

Uzay Mekiğini Monster’da Tasarlayacak

İnsanların Ay ve Mars gibi gök cisimlerinde ve uzayın başka yelerinde kuracakları yaşam alanlar ve kullanacakları araçlarla ilgili fikirler sunan ve fikirlerini çeşitli tasarımlarla somutlaştıran Ayşe Ören’e çalışmalarında ihtiyaç duyduğu işlem gücünü bundan böyle Monster’ın iş istasyonları sağlayacak.

Ayşe Ören konu hakkındaki düşüncelerini, “Disiplinler arasıetkileşim ve meslek birliktelikleri her zaman yeni gelişmelere kapı açar. Monster Notebook gibi iddialı bir marka ve ürünlerin yolumda pozitif ivme katacağını düşünüyorum. Tasarımların, hayalden geçmesinin ilk adımı olarak zihinden bilgisayara aktarılması ve bunun da yeterli teknik güce sahip olan makinelerde gerçekleşeceğini düşünüyorum,” sözleriyle ifade etti

Geleceği Birlikte Tasarlayacağız

Monster Notebook’un Kurumsal İletişim Müdürü Kayra Keri Küpçü ise Ören ile işbirliklerini şu sözlerle değerlendirdi: “Ülkemizdeki pek çok insan uzay araştırmalarına, SpaceX ve NASA gibi kurumların yaptığı işlere imrenerek bakıyor ancak pek az kişi uzay teknolojileri konusunda iş yapıyor. Ayşe Ören ise ülkemizin bu konuda yetiştirdiği en değerli isimlerden birisi ve Monster Notebook olarak vizyon sahibi, geleceği şekillendiren değerli bir tasarımcıya destek olmaktan gururluyuz. Birlikte, gelecek adına çok güzel işler yapacağımızdan şüphemiz yok.”