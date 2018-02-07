Monster Bilgisayarlarda Uzay Mimarı Dokunuşu
Advert Advert Advert


Monster Bilgisayarlarda Uzay Mimarı Dokunuşu


Monster Bilgisayarlarda Uzay Mimarı Dokunuşu
Monster Bilgisayarlarda Uzay Mimarı Dokunuşu Elif İşçi - Tarih: 2018-02-07 Saat: 14:15:01
Anasayfa Şirketler Monster Bilgisayarlarda Uzay Mimarı Dokunuşu

En çok tercih edilen oyun bilgisayarlarından birisi olan Monster Notebook yüksek performansını artırmak ve tasarımlarını güçle birleştirmek için çalışmalara başladı. Türkiye'nin tek uzay mimarı olan Ayşe Ören tasarımlarıyla özel dokunuşlar gerçekleştirecek.

07.02.2018 – Yerli bir marka olmanın sorumluluğuyla Türkiye’deki pek çok projeye ve ekibe destek olan Monster Notebook, Türkiye’nin ilk uzay mimarı Ayşe Ören’in destekçisi olduğunu açıklamanın gururunu yaşıyor. Uluslararası yarışmalarda pek çok ödül alan, Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından “Geleceğin Lideri” ilan edilen, NASA ve ESA gibi kurumlarda konferanslar veren Ayşe Ören artık tasarımlarını Monster’dan aldığı güçle yapacak.

Uzay Mekiğini Monster’da Tasarlayacak

İnsanların Ay ve Mars gibi gök cisimlerinde ve uzayın başka yelerinde kuracakları yaşam alanlar ve kullanacakları araçlarla ilgili fikirler sunan ve fikirlerini çeşitli tasarımlarla somutlaştıran Ayşe Ören’e çalışmalarında ihtiyaç duyduğu işlem gücünü bundan böyle Monster’ın iş istasyonları sağlayacak.

Ayşe Ören konu hakkındaki düşüncelerini, “Disiplinler arasıetkileşim ve meslek birliktelikleri her zaman yeni gelişmelere kapı açar. Monster Notebook gibi iddialı bir marka ve ürünlerin yolumda pozitif ivme katacağını düşünüyorum. Tasarımların, hayalden geçmesinin ilk adımı olarak zihinden bilgisayara aktarılması ve bunun da yeterli teknik güce sahip olan makinelerde gerçekleşeceğini düşünüyorum,” sözleriyle ifade etti

Geleceği Birlikte Tasarlayacağız

Monster Notebook’un Kurumsal İletişim Müdürü Kayra Keri Küpçü ise Ören ile işbirliklerini şu sözlerle değerlendirdi: “Ülkemizdeki pek çok insan uzay araştırmalarına, SpaceX ve NASA gibi kurumların yaptığı işlere imrenerek bakıyor ancak pek az kişi uzay teknolojileri konusunda iş yapıyor. Ayşe Ören ise ülkemizin bu konuda yetiştirdiği en değerli isimlerden birisi ve Monster Notebook olarak vizyon sahibi, geleceği şekillendiren değerli bir tasarımcıya destek olmaktan gururluyuz. Birlikte, gelecek adına çok güzel işler yapacağımızdan şüphemiz yok.”

Advert
monster ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim? PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim? PTT Kredisi Kampanyasından yararlanmak için ya PTT emeklisi, çalışanı ya da müşterisi olunması gerekmektedir. PTT ile anlaşması olan bankalar söz konusu kampanyalar dahilinde daha uygun faizli kredi imkanları sağlamaktadırlar. Kredi başvurusu...
Tarım Kredileri! Hangi Bankalar Tarım Kredisi Veriyor?
Tarım Kredileri! Hangi Bankalar Tarım Kredisi Veriyor? Tarım kredisi veren bankalar başlangıç harcamaları, tarımda kullanılan araç ve gereçler, ürünlerin sağlıklı büyümeleri için gerekil olan tüm harcamalar için...
Kredi Çekmek mi Kredi Kartından Nakit Çekmek mi?
Kredi Çekmek mi Kredi Kartından Nakit Çekmek mi? Bankalardan kredi kullanmak ve kredi kartından nakit çekmek ihtiyaçlar dikkate alındığı zaman biri diğerine göre çok daha avantajlı hale gelmektedir. Her ikisinin de değerlendirilmesi sonucunda...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Avrupa Uçuş Trafiğinde Türkiye İkinci Sırada!
Avrupa Uçuş Trafiğinde Türkiye İkinci Sırada!
Hakkari Terör Olaylarından Arındırılarak Ekonomiye Kazandırılacak
Hakkari Terör Olaylarından Arındırılarak Ekonomiye Kazandırılacak