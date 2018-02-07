Türk Savunma Sanayi 2018’e Hızlı Giriş Yaptı
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Türk Savunma Sanayi 2018’e Hızlı Giriş Yaptı


Türk Savunma Sanayi 2018’e Hızlı Giriş Yaptı
Türk Savunma Sanayi 2018’e Hızlı Giriş Yaptı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-07 Saat: 14:22:34
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Türk savunma sanayisi 2018 senesinin ilk haftasıyla beraberinde güvenlik güçlerinin kullanımı için yeni ürünlerle hizmet vermeye başladı.

Türk savunma sanayisi savunma ve havacılık sektörünün ihracat performansı açısından seneye oldukça başarılı bir giriş yaptı. Bu alanda faaliyet gösteren ana ve alt yüklenicilerin tedarikçi firmalar, imzaladıkları anlaşmalar kapsamında 2018 senesinde portföyüne yeni ürünler ekleyerek hizmet vermeye devam ediyor. Bu çalışmaların ödülünü almaya başlayan Türkiye, insansız hava aracı (İHA) platformlarındaki başarısını bir üst seviyeye taşıdı. Uydu kontrolüyle görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz otonom uçuş ve seyrüsefer yapabilen ilk İHA sistemi, Türk Hava Kuvvetleri için hizmet vermeye başladı.

ANKA-S modeline ait 2 hava aracı ve ilgili donanımlardan oluşan sistem, milli uçuş kontrol bilgisayarı, milli hava aracı kontrol bilgisayarı ve milli dost- düşman tanıma sistemiyle emniyet ve operasyon yeteneği olarak sınıfının en üstün sistemlerinden biri olarak ürün portföyündeki yerini aldı. ANKA-S, istihbarat, keşif ve gözetleme aşamalarında kullanılmak üzere güvenlik güçlerine destek olacak.

Yüzde 100 Yerli Ve Milli Üretim

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz ve taktik keşif helikopteri ihtiyacının karşılanması için üretilen T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin envanterdeki sayısı da günden güne artıyor. 2017 senesi sonunda 27 adet üretilen ATAK helikopterine, bu sene 2 adet helikopter daha eklendi. T129 ATAK helikopterinde kazanılan teknolojik bilgi birikimi ve tecrübe ile yüzde yüz milli ve yerli imkanlarla tasarlanacak ATAK 2 Taarruz Helikopteri Projesi'ne yönelik çalışmalar sürüyor.

Yakın hava desteği görevi için 76 adet güdümsüz roket ve 500 adet mühimmat kapasiteli 20 milimetre top ile donatılmış olan ATAK helikopterleri, çok amaçlı görevlere uygun olarak ise 8 adet UMTAS Anti-Tank Füzesi, 16 adet CİRİT Lazer Güdümlü Füze, 8 adet STINGER Hava-Hava Füzesi taşıma özelliğine sahip.

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T129 ATAK Türk silahlı Kuvvetleri ATAK STINGER CİRİT UMTAS ANKA-S İHA Savunma Sanayi
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