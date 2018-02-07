İklimlendirme Sektörünün Öncüsü ISK SODEX Açıldı

Ürünleriyle konforlu ve verimli mekânların gizli kahramanı olan iklimlendirme sektörünü buluşturan ISK-SODEX, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla kapılarını açtı. 44 ülkeden binin üzerinde firmanın katıldığı fuarda, Rüzgarsız Teknolojilerden Enerji Verimliliğine birçok konu tartışmaya açılıyor. Kış mevsimlerinin en çok aranan profesyonelleri olan kombi ustalarının bilgi ve hünerlerini yarıştırdığı fuarın ziyaretçilerini özel hediyeler bekliyor.

Avrasya bölgesinin en büyük iklimlendirme fuarı ISK-SODEX, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve sektörün önde gelen temsilcilerinin yer aldığı bir törenle kapılarını açtı. Türkiye’de şehirciliğin gelişmesinin önemine dikkat çekerek, ISK-SODEX’te buluşan iklimlendirme endüstrisinin inşaat sektörünün önemli bir parçası olduğuna vurgu yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki şunları söyledi:

“ISK-Sodex fuarında buluşan iklimlendirme sektörü artan ihracat performansı kadar, yurtiçi üretime verdiği destekle de büyük önem taşıyor. Türkiye’de bir mahallenin kurulumu esnasında yaklaşık 23 bin eşya kullanılıyor, bu eşyalar 250 ayrı sektör tarafından üretiliyor. Şehir planlama kapsamında yılda 500 bin konut yenileyecek, bu dönüşümü de yeşil evler yaparak sağlayacağız.”

Fuarın, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen açılış törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra Deutsche Messe Yönetim Kurulu Üyesi Wolfgang Lenarz, İSKAV Genel Başkanı Metin Duruk ve İSİB Genel Başkanı Zeki Poyraz da katıldı.

“ISK-SODEX 2018 İklimlendirme Sektörüne Yeni Ufuklar Açacak”

İklimlendirme sektörünün bir aile olduğuna vurgu yapan Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel’in hoş geldiniz konuşmasıyla başlayan fuarda Deutsche Messe Yönetim Kurulu Üyesi Lenarz şunları söyledi:

“Türkiye ihracatta yaptığı atılımla 2023 ekonomi hedeflerine her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Başta Almanya olmak üzere, Avrupa ülkelerinin tamamı için en önemli ticari partnerlerden biri olan Türkiye, Deutsche Messe için de büyük önem taşıyor. ISK-SODEX Türkiye sanayisinin gücünü tüm dünyaya göstermesi için önemli bir fırsattır. Bu fırsatı Türkiye’deki iş adamlarıyla birlikte bugün burada organize ediyor olmak bizim için çok anlamlı. Ancak şunu vurgulamak isterim ki; ISK-SODEX asıl gücünü bu ülkenin yetiştirdiği sanayicilerden, iş adamlarından ve rekabetçi ekonomisinden almaktadır. Deutsche Messe olarak, ISK-SODEX 2018’in Türkiye iklimlendirme sektörüne önemli katkılar sağlayacağına ve yeni ufuklar açacağına inanıyorum” dedi.

Törende, ISK-SODEX Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenen “Geçmişten Geleceğe Enerjinin (Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve Yalıtım) İzinde” Konulu resim yarışmasında dereceye giren çocuklara ödülleri de verildi.

Sektörün En Büyük İş Hacmi Yaratan Fuarı

İki yılda bir yapılan ISK-SODEX, bu yıl yenilenen yüzüyle sektörün en fazla iş hacmi yaratan buluşmalarından birine imza atıyor. 44 ülkeden binin üzerinde firmanın katıldığı fuara bu yıl 80 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

ISK-SODEX, Ortadoğu, Avrupa, Asya ve Afrika başta olmak üzere farklı bölge ve ülke temsilcilerinin yer aldığı çok sayıda alım heyetini de ağırlıyor. Toplam 470 kişinin yer aldığı alım heyetleri, düzenlenecek B2B toplantılarda Türk ihracatçıları ile tanışma fırsatı elde ederek, yeni işbirlikleri için görüşmeler gerçekleştiriyor.

En Yeni Teknolojiler Bir Arada

Isıtma, soğutma, havalandırma, yalıtım, pompa, vana, tesisat ve su arıtma alanlarında faaliyet gösteren firmaların katıldığı fuarda Enerji Verimliliği ve Bina Otomasyon ürün grupları, da görücüye çıkıyor.

Fuarda, sektör paydaşları arasındaki diyalogu artırmak amacıyla bu yıl ilk defa bir forum alanı oluşturuldu. Sektör temsilcilerinin deneyimlerini paylaşacakları 11. Salon’da yer alan bu forum alanında Rüzgarsız Teknolojiler’den Enerji Verimliliğine, İleri Teknolojili Ürünlerden Endüstri 4.0’a kadar birçok konu tartışmaya açılıyor.

Kombi Ustaları Yarışıyor!

Sanayicileri bir araya getiren fuar, renkli etkinliklere de sahne oluyor. Bu yıl ilk defa düzenlenen Ustalar Ligi 2018 yarışmasında doğru montaj, projeye uygunluk ve estetik kriterlerinde dereceye giren ilk üç kombi ustası “Türkiye’nin en iyi ustası” olarak ödüllendirilecek. Sektörün nitelikli teknik personel ihtiyacına dikkat çekmek amacıyla Borusan Mannesmann, E.C.A., Fıratboru ve Rothenberger sponsorluğunda yapılan yarışma fuar boyunca devam ederken, fuarın son günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle; birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye ise 2 bin TL değerinde ödül verilecek.

Ziyaretçilere Kombi ve Araba Kazanma Şansı!

Fuarda ziyaretçiler için bir de çekiliş yapılacak. Fiat sponsorluğunda 1 ticari araç ve Dosider sponsorluğunda 6 adet kombi, fuar süresince kayıt yaptıran kişiler arasında yapılacak çekilişle şanslı sahiplerini bulacak.