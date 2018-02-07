FED’in Faiz Politikasına Dair Ekonomistlerin Öngörüleri

High Frequency Economics'in Başekonomisti Jim O'Sullivan, ABD Merkez Bankası (FED)’in yeni Başkanı Jerome Powell’ın için en çok zorlanacağı durumun daraltıcı para politikasını doğru zamanda sona erdirme kararı olduğuna işaret etti. FED'in Powell başkanlığında politika faizini 2019 senesi sonlarına kadar her çeyrek dönemde 25 baz puan artırmaya devam edeceğini öngörüdğünü aktaran O’Sullivan, bu kapsamda FED'den bu sene 4 defa, gelecek sene 3 defa faiz artırım kararı beklediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve ataması ve Senato'nun onayının alınmasıyla 16. Fed Başkanı olan Powell’ın 4 senelik görev süresi 5 Şubat Pazartesi tarihinde resmi olarak başladı. ABD borsaları, Powell’ın başkanlık ettiği ilk gününde satış ağırlıklı olarak başlarken, Dow Jones Endeksi puan bazında tarihteki en keskin günlük düşüşünü gerçekleştirdi. Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 4.1 oranında gerileyerek Ağustos 2011 tarihinden bu yana en kötü performansını gösterdi.

Piyasalardaki volatilitenin kendisinin başkanlık görevine başlamasıyla aynı zamana denk gelmesi sebebiyle talihsiz bir dönemden geçen Powell, şu anki makroekonomik durum incelendiğinde ise selefi Janet Yellen'e göre daha şanslı görünüyor. ABD ekonomisi son birkaç senedir beklentilerin üstünde istihdam gerçekleştirmesiyle, işsizlik yüzde 4.1 oranında belirlendi ve son 17 senenin en düşük seviyelerinde. Enflasyon yüzde 2 oranından biraz aşağıda kararlı bir şekilde seyrediyor. 2017 senesin yüzde 2.3 oranında çıkan büyümenin bu sene yüzde 2.5 oranında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Para Politikasının Doğru Zamanda Sonlandırılması Zor Bir Karar

Powell’ın selefi Yellen'in aşamalı olarak daraltıcı para politikasına devam etmesini beklediğini ifade eden O’Sullivan, FED'in Yellen döneminde karar verilen bilanço küçültme programını değiştirmeden devam ettirmesini öngördüğünü belirtti. Powell için en zor durumun daraltıcı para politikasının ne zaman sonlandırılacağı olduğuna işaret eden O'Sullivan, ücretler ve enflasyon verilerinin işsizlik oranının düşmeye devam etmesinin ardından yeniden yükselmesinin bu politikanın uygulanma sürecini belirsizleştirdiğini belirterek, FED'in asıl hedefinin işsizlik oranını yükseltmek olduğunu dile getirdi.