Dünyanın En Değerli Bankası 59 Milyar Dolar Piyasa Değerine Sahip!

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in derlediği "Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2018'' raporu açıklandı. Rapor kapsamında, dünyanın en değerli 500 bankanın toplam değeri 2018 senesinde bir önceki seneye kıyasla yüzde 10 oranında artış göstererek 1 trilyon 181 milyar liraya ulaştı. Geçen sene 47 milyar 832 milyon dolar tutarında marka değerine sahip olarak birinci olan Çinli ICBC, bu sene de birinciliğini koruyarak marka değerini yüzde 24 oranında artırarak 59 milyar 189 milyon dolara çıkarttı.

En Değerli 10 Bankadan 4 Tanesi Çinli

ICBC'den sonra en değerli banka, geçen sene üçüncü sırada yer alan China Construction Bank oldu. China Construction Bank, değerini bu sene yüzde 37 oranında arttırarak 56 milyar 789 milyon dolara yükseltti. ABD'nin bankacılıkta lider ismi Wells Fargo ise bu sene 44 milyar 98 milyon dolar tutarında marka değeriyle üçüncülüğe geriledi. Dünyanın marka değeri en yüksek ilk 10 bankası arasında Çin'den 4 adet, ABD'den 5 adet ve İngiltere'den bir adet banka bulunuyor.

Türkiye'nin En Değerli Bankası Akbank

Brand Finance'in araştırmaları kapsamında, Türkiye'nin en değerli banka markası 1 milyar 649 milyon dolarla Akbank olarak belirlendi. Akbank’ı 1 milyar 584 milyon dolar tutarında marka değer ile Garanti Bankası ve 1 milyar 432 milyon dolarla Ziraat Bankası takip etti. Akbank listede 126., Garanti Bankası 129. ve Ziraat Bankası 140. sırada bulunuyor.

Ziraat Bankası geçen sene olduğu şekilde 2018 senesinde de Türkiye'deki bankalar içinde marka değerini en çok yükselten banka oldu. Marka değerini 120 milyon dolar yükselten Ziraat Bankası, sıralamada 5 basamak birden tırmandı. 2016 senesinde 944 milyon dolar olan Ziraat Bankası'nın marka değeri son 2 sene içinde yüzde 52 oranında yükseldi. En değerli 500 bankanın bulunduğu listedeki Türk bankalarının toplam marka değeri 8 milyar 907 milyon dolar olarak belirlendi.