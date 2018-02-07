CNR Expo'da Geleceğin Yatları Sergilenecek

10-18 Şubat tarihleri arasında CNR EXPO’da gerçekleştirilecek CNR Avrasya Boat Show’da İtalyan Sanlorenzo, geleceğin yatı olarak tasarladığı SL78 modelinin Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek. 24.64 metrelik boyu ile fuarın en uzun yatlarından olan SL78’in fiyatı, 4.5 milyon Euro’dan başlıyor.

Princess Yachts’ın birbirinden iddialı 4 modeli de fuara çıkarma yapıyor. Princess 75 Motor Yacht, Princess 68, Princess 62 ve Princess V40, yat severlerle buluşacak.

Deniz tutkunlarının her yıl ilgi ile beklediği, dünyanın en büyük 2. tekne ve yat fuarı CNR Avrasya Boat Show (Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı) 10-18 Şubat tarihleri arasında, Türkiye’nin denizcilik ve ihracat merkezi CNR EXPO Yeşilköy’de kapılarını açacak. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ve Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) iş birliğinde organize edilen ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile KOSGEB ve İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından desteklenen fuarda, denizcilik sektörünün önde gelen 1.500 markası, 3.500’ün üzerinde deniz aracını on binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi ile buluşturacak.

‘Havada Asılı’ Basamak

Fuarda, dünyanın en büyük iki mega yat üreticilerinden olan İtalyan Sanlorenzo, yeni SL78 modelinin Türkiye prömiyerini gerçekleştirilecek. 24.64 metre uzunluğunda, 5.74 metre eninde ve 70 ton ağırlığında olan SL78, yatların geleceğini tanımlayacak özelliklere sahip. Fuarın en büyük yatı olma özelliğindeki SL78’in azami hızı 30 knot, yakıt kapasitesi ise 5 bin 350 litre. Yatta bulunan birçok özellik ‘planing’ modellerinin yeni standartlarını oluşturacak türden. Yat, pruva oturma gurubu, masası güneşlenme minderleri ve katların güneşliği sayesinde bir yaşam alanı olarak kurgulandı. Vasat hattında küpeşte duvarları kesilerek büyük camlardan daha fazla gün ışığı alınması ve misafirlerin salonda otururken dahi daha geniş bir deniz manzarasının tadını çıkarması sağlandı. Bu yenilik Sanlorenzo’nun elegan hatlarını bozmazken, iç mekanları ışıkla zenginleştirdi. Salondan flybridgeye çıkan merdivenler her iki taraftan da cam duvarlara monte edildiği için basamaklar ‘havada asılı’ gibi görünüyor. Böylece merdiven büyük ve kapalı bir kutu olarak yer kaplamıyor ve salonu zenginleştiriyor. Yatın başlangıç fiyatı ise vergiler hariç 4.5 milyon Euro.

Prenslere Layık Princess’ler de CNR Avrasya Boat Show’a Geliyor

Fuarda Princess Yachts’ın da birbirinden iddialı 4 farklı modeli sergilenecek. Princess 75 Motor Yatcht, Princess 68, Princess 62 ve Princess V40 modelleri CNR Avrasya Boat Show’da ziyaretçilerle buluşacak. Princess 75 Motor Yatcht’ın uzunluğu 24.67 metre, eni 5.76 metre, Princess 62’nin uzunluğu 19.34 metre, eni 5.03 metre, Princess V40’ın ise uzunluğu 12.98 metre, eni 3.81 metre.

Alfabeta Marine Group’un Türkiye Genel Distribütörü olduğu Princess Yatcht’ların ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görmesi bekleniyor.