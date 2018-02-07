MLPCARE Halka Arzını Başarılı Bir Şekilde Gerçekleştirdi
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MLPCARE Halka Arzını Başarılı Bir Şekilde Gerçekleştirdi


MLPCARE Halka Arzını Başarılı Bir Şekilde Gerçekleştirdi
MLPCARE Halka Arzını Başarılı Bir Şekilde Gerçekleştirdi Elif İşçi - Tarih: 2018-02-07 Saat: 15:00:00
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Geçtiğimiz günlerde Medical Park ile Liv Hospital sağlık grubunu barındıran MLPCARE halka arzını gerçekleştireceğini açıklamıştı. Bunun ardından değerlendirmeler sonrasında halka arzın başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği ve arz büyüklüğünün 1 milyar 384 milyon liraya çıktığı tespit edildi.

Medical Park ve Liv Hospital halka arzına kaliteli talep geldi, arz büyüklüğü 1 milyar 384 milyon lira oldu


Medical Park ve Liv Hospital’ı bünyesinde barındıran MLP Sağlık Hizmetleri’nin (MLP Care) halka arzı başarıyla tamamlandı. Yüksek kaliteli yatırımcıların ilgi gösterdiği halka arzın büyüklüğü 1 milyar 384 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.
Şirket paylarının yüzde 31,44’ü için çıkılan talep toplamada, ek satışlara da talep gelmesiyle birlikte halka açıklık oranı yüzde 36,15 olarak gerçekleşti. MLP Care hisselerinin 13 Şubat’ta Borsa İstanbul’da (BIST) işlem görmesi öngörülüyor.
Medical Park ve Liv Hospital’ı bünyesinde barındıran MLP Sağlık Hizmetleri’nin (MLP Care) yüzde 31,44 payının halka arzı için çıkılan talep toplama işlemi sona erdi. Yurtiçinden ve yurtdışından yüksek kaliteli yatırımcıların ilgi gösterdiği halka arzın büyüklüğü toplam 1 milyar 384 milyon lira seviyesinde, her bir payın fiyatı ise 19 lira olarak gerçekleşti. Bu rakamla MLP Care’in toplam piyasa değeri de 3 milyar 827 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Halka arz edilen şirket paylarının yaklaşık yüzde 83,5’i yurtdışı kurumsal, yüzde 8,2’si yurtiçi kurumsal ve yüzde 8,2’si ise yurtiçi bireysel yatırımcılara tahsis edildi. Halka arz sonucunda şirketin halka açıklık oranı ek satış dâhil, yüzde 36,15’e ulaşmış oldu. Ancak yapılan tahsisli sermaye artırımı sonucu MLP Care’in BİST’te işlem görmeye başlayacağı 13 Şubat 2018 itibariyle halka açıklık oranı 35,01 olacak. Buna göre işlem görmeye başlayacağı tarih itibariyle şirketin piyasa değeri ise 3 milyar 952 milyona ulaşacak.

Büyük Yatırım Fonlarından İlgi

MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Muharrem Usta, "Yurtiçi ve yurtdışından gelen talebin toplam büyüklüğü bizi mutlu etti. Halka arza Singapur, ABD, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kıta Avrupası’ndaki tanınmış, büyük yatırım fonlarından ilgi oldu. En büyük ilgi ise Birleşik Krallık’tan gösterildi. Bu ilgi hem şirketimize hem de Türkiye ekonomisine duyulan güveninin bir göstergesi. Bu nedenle çok mutluyuz” dedi.

MLP Care’in, hızlı büyüyen bir sağlık kurumu olduğuna işaret eden Usta, sağlık alanındaki yatırımlara aynı hızda devam etmek; ekonomiye, istihdama ve Türkiye’nin uluslararası arenada sağlık sektöründeki itibarına katkı sağlamak adına yeni bir adım attıklarını vurguladı.

Sürdürülebilir Güçlü Büyüme Devam Edecek

Turkven ortağı ve MLP Care Yönetim Kurulu Üyesi Hale Özsoy Bıyıklı da halka arzın, şirketin sürdürülebilir büyümesine büyük katkı yapacağına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Son yılların en büyük halka arzlarından birini gerçekleştirdik. Başarı ile gerçekleşen bu halka arzla birlikte şirkete 600 milyon liralık bir sermaye artışı sağlanıyor. Sermaye artışı ile döviz endeksli borçların ödenmesinin ardından, kaynaklarımız ile sürdürülebilir güçlü büyümemize devam edeceğiz.”

MLP Care’in Türkiye’nin en büyük sağlık zinciri olduğunu hatırlatan Hale Özsoy Bıyıklı, “Halka arzımız, Medical Park ve Liv Hospital markalarımızı gelişmekte olan ekonomilerin önde gelen zincirlerinden biri haline getirmemizde de itici güç olacak. Şirketimiz, kurumsal yapısı ve deneyimli ekibiyle bu hedefi kısa zaman içinde gerçekleştirebilecek potansiyele sahip” diye konuştu.

5.351 Yatırımcıdan 89.1 Milyon Adet Pay Talep Toplandı

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş ise, “Halka arz için kurulan konsorsiyum, Ak Yatırım liderliğinde toplam 21 kurumdan oluştu. Halka arzda 30’u yurtdışı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 5.351 yatırımcıdan talep toplandı. Güçlü, deneyimli ekiplerimiz ve dijital kanallarımızla şimdiye kadar birçok halka arzı güzel sonuçlarla tamamlamış bir kurum olarak, MLP Care halka arzını da başarı ile tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dijital kanallarda yapmış olduğumuz yeniliklerle Akbank Direkt internetten sonra mobil üzerinden de hem hesap açılımı hem de halka arz talebi toplayarak yatırımcılara büyük kolaylık sağladık. Tüm çalışmalarımızın sonucunda yurt içi bireysel ve yurt içi kurumsal yatırımcı gruplarında en fazla talebi toplayarak birinci olduk. Medical Park ve Liv Hospital markalarını bünyesinde barındıran MLP Care halka arzında Ak Yatırım’a güvenen ve bu halka arzı mümkün kılan herkese teşekkürler” dedi

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