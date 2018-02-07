TÜFE 6 Senenin En Düşük Seviyesinde!

Yüzde 1.02 oranında gerçekleşen TÜFE, 6 senenin en düşük Ocak ayı verisi olarak belirlendi. Senelik bazda ise 5 ayın en düşük seviyesi olarak belirlendi. Ekonomik güven endeksi 8.5 senenin, büyümenin öncü göstergelerinden olan imalat sanayii satın alma yönetici endeksi (PMI)’ın 7 senenin en yüksek seviyesine ulaştığı Ocak ayında, cumhuriyet tarihinin en iyi üçüncü ihracat rakamı elde edildi. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE), Ocak ayında yüzde 1.02 oranında belirlenerek 1.28 olan piyasa beklentisinin altında yükseldi. Son 6 senenin en düşük Ocak ayı enflasyonu gerçekleşirken, Aralık ayında yüzde 11.92 olan senelik enflasyon ise 10.35’e gerileyerek 5 ayın en düşük seviyesine indi. Çekirdek enflasyon 12 baz puan düşerek yüzde 12.18'e geriledi.

Enflasyonun Düşüşünde Gıde Fiyatları Etkili Oldu

Enflasyon verilerinin beklentilerin aşağısında gerçekleşmesinde, giyim ve ayakkabı ürün grubunda yaşanan düşüş ile gıda sektöründeki artışın yavaşlaması etki gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in elde ettiği veriler kapsamında, aylık olarak en çok düşüş yüzde 6.02 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Ocak ayında yüzde 1.67 oranında artan gıda ve alkolsüz içeceklerin enflasyona etkisi 0.38 puan olarak belirlenirken, giyim ve ayakkabı sektöründeki düşüş enflasyonu 0.43 puan aşağı çekti. Konut fiyatlarındaki yüzde 2.34 oranında artışın enflasyona etkisi 0.35 puan olarak belirlendi.

Aralık ayında yüzde 13.8 olan senelik gıda enflasyonu, Ocak ayında 8.76'ya düştü. Gıda enflasyonunda Şubat 2017 senesinden bu yana en yavaş artış hızı gözlemlendi. Manşet enflasyonun gerilemesine en çok katkı 116 baz puanla gıda ve alkolsüz içecekler grubundan geldi. Aylık enflasyonun yüzde 2.46 oranında olduğu geçen senenin Ocak ayında gıda fiyatlarındaki artış yüzde 6.37 olarak gerçekleşmişti. Senelik enflasyonun 1.99 puanı gıdadan, 1.49 puanı konuttan, 2.76 puanı ise ulaştırma grubundan geldi. En çok artış ise yüzde 16.02 ile ulaştırma sektöründe gerçekleşti.