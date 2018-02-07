TÜFE 6 Senenin En Düşük Seviyesinde!
Advert Advert Advert


TÜFE 6 Senenin En Düşük Seviyesinde!


TÜFE 6 Senenin En Düşük Seviyesinde!
TÜFE 6 Senenin En Düşük Seviyesinde! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-07 Saat: 15:13:01
Anasayfa Eko Gündem TÜFE 6 Senenin En Düşük Seviyesinde!

Enflasyon 2018 senesinin ilk ayında, gıda fiyatlarındaki yükselişin durgunluğa girmesi ve giyim sektöründeki düşüşle beklentilerden daha düşük seviyede yükseldi.

Yüzde 1.02 oranında gerçekleşen TÜFE, 6 senenin en düşük Ocak ayı verisi olarak belirlendi. Senelik bazda ise 5 ayın en düşük seviyesi olarak belirlendi. Ekonomik güven endeksi 8.5 senenin, büyümenin öncü göstergelerinden olan imalat sanayii satın alma yönetici endeksi (PMI)’ın 7 senenin en yüksek seviyesine ulaştığı Ocak ayında, cumhuriyet tarihinin en iyi üçüncü ihracat rakamı elde edildi. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE), Ocak ayında yüzde 1.02 oranında belirlenerek 1.28 olan piyasa beklentisinin altında yükseldi. Son 6 senenin en düşük Ocak ayı enflasyonu gerçekleşirken, Aralık ayında yüzde 11.92 olan senelik enflasyon ise 10.35’e gerileyerek 5 ayın en düşük seviyesine indi. Çekirdek enflasyon 12 baz puan düşerek yüzde 12.18'e geriledi.

Enflasyonun Düşüşünde Gıde Fiyatları Etkili Oldu

Enflasyon verilerinin beklentilerin aşağısında gerçekleşmesinde, giyim ve ayakkabı ürün grubunda yaşanan düşüş ile gıda sektöründeki artışın yavaşlaması etki gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in elde ettiği veriler kapsamında, aylık olarak en çok düşüş yüzde 6.02 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Ocak ayında yüzde 1.67 oranında artan gıda ve alkolsüz içeceklerin enflasyona etkisi 0.38 puan olarak belirlenirken, giyim ve ayakkabı sektöründeki düşüş enflasyonu 0.43 puan aşağı çekti. Konut fiyatlarındaki yüzde 2.34 oranında artışın enflasyona etkisi 0.35 puan olarak belirlendi.

Aralık ayında yüzde 13.8 olan senelik gıda enflasyonu, Ocak ayında 8.76'ya düştü. Gıda enflasyonunda Şubat 2017 senesinden bu yana en yavaş artış hızı gözlemlendi. Manşet enflasyonun gerilemesine en çok katkı 116 baz puanla gıda ve alkolsüz içecekler grubundan geldi. Aylık enflasyonun yüzde 2.46 oranında olduğu geçen senenin Ocak ayında gıda fiyatlarındaki artış yüzde 6.37 olarak gerçekleşmişti. Senelik enflasyonun 1.99 puanı gıdadan, 1.49 puanı konuttan, 2.76 puanı ise ulaştırma grubundan geldi. En çok artış ise yüzde 16.02 ile ulaştırma sektöründe gerçekleşti.

Advert
Enflasyon Gıda TÜFE PMI Ekonomik Güven Endeksi TÜİK
KREDİ HABERLERİ
PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim? PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim? PTT Kredisi Kampanyasından yararlanmak için ya PTT emeklisi, çalışanı ya da müşterisi olunması gerekmektedir. PTT ile anlaşması olan bankalar söz konusu kampanyalar dahilinde daha uygun faizli kredi imkanları sağlamaktadırlar. Kredi başvurusu...
Tarım Kredileri! Hangi Bankalar Tarım Kredisi Veriyor?
Tarım Kredileri! Hangi Bankalar Tarım Kredisi Veriyor? Tarım kredisi veren bankalar başlangıç harcamaları, tarımda kullanılan araç ve gereçler, ürünlerin sağlıklı büyümeleri için gerekil olan tüm harcamalar için...
Kredi Çekmek mi Kredi Kartından Nakit Çekmek mi?
Kredi Çekmek mi Kredi Kartından Nakit Çekmek mi? Bankalardan kredi kullanmak ve kredi kartından nakit çekmek ihtiyaçlar dikkate alındığı zaman biri diğerine göre çok daha avantajlı hale gelmektedir. Her ikisinin de değerlendirilmesi sonucunda...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Avrupa Uçuş Trafiğinde Türkiye İkinci Sırada!
Avrupa Uçuş Trafiğinde Türkiye İkinci Sırada!
Hakkari Terör Olaylarından Arındırılarak Ekonomiye Kazandırılacak
Hakkari Terör Olaylarından Arındırılarak Ekonomiye Kazandırılacak