Açık Üniversitenin İlk Dersini Nabi Avcı Verecek
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Açık Üniversitenin İlk Dersini Nabi Avcı Verecek


Açık Üniversitenin İlk Dersini Nabi Avcı Verecek
Açık Üniversitenin İlk Dersini Nabi Avcı Verecek Elif İşçi - Tarih: 2018-02-07 Saat: 15:17:55
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Kütahya Belediyesi tarafından bir ilke imza atılmış ve bu süreç içerisinde belediye tarafından kurulan ilk açık üniversite kuruldu. açılışı için geri sayım başlamışken bu konuda ilk dersi Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın vermesi bekleniyor.

Kütahya Belediyesi bir ilke imza atarak, Türkiye’de bir belediye tarafından açılan ilk “Açık Üniversite” programını başlattı. “Açık Üniversite” programı, 8 Şubat’ta eski Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı’nın ilk dersi vereceği açılış programıyla başlayacak. Türkiye’nin saygın hocaları, Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde Kütahyalılara, 3 ay boyunca aralarında İslam Şehirleri, İslam Düşünce Tarihi, Millilik ve Yerlilik, Sosyolojik Düşünmek, Siyasetnameler, Modernizm, Modern Şiir ve Poetika, Türkiye’nin Yerel Yönetim Yapısı’nın da bulunduğu çok sayıda ders verecek. Ücretsiz verilecek eğitimin sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek. Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu “Belediye olarak, kültürel çalışmaların yönünü önemli ölçüde belirleyecek yeni bir perspektif sunmak amacıyla “Açık Üniversite” programımızı hemşerilerimizle buluşturuyoruz.” dedi.

‘Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Kütahya Belediyesi, ‘Açık Üniversite’ programıyla alanında uzman isimleri Kütahyalılar ile bir araya getirecek. Üniversitenin eğitim kadrosunda Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Doç Dr. Süleyman Berk, Ömer Lekesiz, Yrd. Doç. Dr. Murat Kaş, Doç. Dr. Kasım Küçükalp, Zafer Acar, Mehmet Akif Can, Doç. Dr. Bengül Güngörmez, İbrahim Altay, Yusuf Genç. Prof. Dr. Tufan Gündüz, Prof. Dr. Ergün Yıldırım, Doç. Dr. Rüveyda Kızılboğa gibi isimler yer alıyor.

Rol Model Olacak

Üniversite ile katılımcılara, İslam Şehirleri, İslam Düşünce Tarihi, Batı Düşünce Tarihi, Modern Şiir ve Poetikalar, İslam İktisadi, Modernizm, Medya- Postmedya ve Enformasyon, Millilik ve Yerlilik, Siyasetname Konuşmaları, Sosyolojik Düşünmek, Türkiye’nin Yerel Yönetim Yapısı gibi çeşitli dallarda akademik eğitimler verilecek. Programa ilişkin açıklamada bulunan Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu Açık Üniversite’nin Türkiye’nin kültürel gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, ‘’Kendi topraklarının geçmişiyle bağı olmayan, başkalarının diliyle konuşan, başkalarının gözüyle gören, başkalarının aklıyla düşünen toplumlar kendi medeniyetini inşa edemez, geleceğe taşıyamaz. ‘Açık Üniversite’ programımızın, bugün geçmişte kaldığı düşünülen, zaman zaman sadece estetik kaygıların tatminine dönük bir retorik gibi algılanan köklü kültür ve medeniyetimizin hemşerilerimizin zihinlerinde yeniden yer almasını diliyoruz.” dedi

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