Hacizin Kaldırılmasına Yönelik Yeni Kanun!

Devlet, 81 milyon vatandaşı direkt ilgilendiren son dönemin en kapsayıcı ekonomi reform paketi çalışmalarını sonlandırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’ye sunulan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” tasarısı kapsamında, kamu alacaklarının tahsil edilmesi yönünde daha aktif bir rol alınması için önemli bir iyileştirme sağlayan düzenlemeye de bulunuyor.

Maliye Bakanlığı tarafından bu konuda vatandaşların mağdur duruma düşmesinin önüne geçmek ve kamu alacaklarının ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen bu düzenlemede, 6183 sayılı Kanuna göre haciz kararı alınan malların tespit edilen değerinin yüzde 10 fazlasının ödenmesi kaydıyla hacizin kaldırılması ve aynı mala 3 ay süreyle yeniden haciz konulmaması kararı alındı.

Tasarı sayesinde amme borçlusunun hacizli malı üzerinde tasarruf etme şansı verilecek ve kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması sağlanacak. Haciz edilen malların alakalı kanuna göre vatandaşlara tespit edilen değeri temel alınarak tahsilat yapılması ve buna bağlı olarak hacizin kaldırılması gibi bir şans tanınıyor. “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” kapsamında, amme borçlusunun borcuna yetecek miktardaki mallarının hacizedilerek paraya dönüştürülmesi, cebren tahsil şekilleri arasında bulunuyor.

Aynı Mala 3 Ay Haciz Koyulamayacak

Kanun, kural olarak haciz edilmiş menkul ve gayrimenkul malların açık artırma usulü ile satılarak paraya dönüştürülmesi, menkul malların ise Kanunca uygun görülen sınırlı hallerde pazarlık usulü ile satılabilmesi esasını gerektiriyor. İcra yoluyla yapılan satışlardaki sonuçlar incelendiğinde, amme borçlusunun hacizli malı üstünden tasarrufuna imkân verilmek suretiyle kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması hedefleniyor. Haciz kararı koyulan malların 6183 sayılı kanuna göre tespit edilen değeri esas alınmak koşuluyla tahsilat yapılması ve buna bağlı olarak hacizin kaldırılmasına imkân veriliyor.

Düzenleme, Maliye Bakanlığına bağlı tahsilat kurumları tarafından 6183 sayılı Kanuna göre haczedilen malların, aynı Kanuna göre tespit edilen değerinin yüzde 10 fazlasıyla beraberinde ödenmesi ve maddede belirtilen diğer koşulların da sağlanması şartıyla, mahcuz mal üzerine tatbik edilen hacizlerin kaldırılması ve üç ay süreyle aynı mal üzerine tahsil dairelerince haciz kararı alınamamasını sağlayacak.