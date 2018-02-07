Atmaca Grup’tan 240 Bahçeşehir’e 240 Milyon Liralık Yatırım

İstanbul Bahçeşehir'de Gölet Bölgesi olarak tabir edilen alanda Atmaca Grup tarafından faaliyete sokulan Bahçeşehir Park projesi için 11 bin 400 metrekare araziye inşaat yapacaklarını açıklayan Atmaca Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, 11 blok faaliyete geçeceğini belirterek, yüksekliğin 6.5 metre olacağının bilgisini verdi. Bahçeşehir Göleti'ne 240 milyon lira tutarında kaynak tahsis edildiğini ifade eden Atmaca, çalışmaların ardından göletin 2 kat büyüyeceğine dikkat çekerek, Bahçeşehir Göleti’nin şu anda 162 bin metrekare olduğunu vurguladı.

Göletin yanında 100 bin metrekarelik atıl durumda bir arazi bulunduğunu belirten Atmaca, belediyenin bu araziyi satın aldığını, kendilerinin ise 130 bin metrekarelik bir alanın peyzajını üstlendiklerini aktardı. Bahçeşehir Göleti'ne peyzajı yapılan bu arazinin ekleneceğini bildiren Atmaca, bu bölgede botanik ağaçlar, hobi bahçeleri, macera parkı gibi alanlar oluşturacaklarını ve bu sayede göleti iki kat büyüteceklerini vurguladı.

Gölet 2 Katı Büyüyecek

Bu rekreasyon alanıyla beraberinde Bahçeşehir Göleti'nin büyüklüğünün 240 bin metrekareye ulaşacağına dikkat çeken Atmaca, 1.5 kilometrelik derenin ıslah çalışmalarının da Bahçeşehir Göleti için Atmaca Gayrimenkul tarafından yapıldığını bildirdi. Atmaca, bu genişletme çalışmalarının, altyapı ve ıslak çalışmalarının yatırım maliyetinin 125 milyon lira olduğunu belirtti.

İnşaatta yüzde 40 seviyesine, satışlarda yüzde 70 seviyesine geldiklerini dile getiren Atmaca, 11 blokta 120 birim bulunacağını, 70-80 markanın bölgede olmasını öngördüklerini aktardı. Hedeflerinin bu sene Ağustos ayında bu dükkânların hizmete açılması olduğunu ifade eden Atmaca, bu birimlerin ortalama metrekare satış fiyatının 17 bin lira olduğunu bildirdi.