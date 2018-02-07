E-Ticarette Güven Damgası!
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E-Ticarette Güven Damgası!


E-Ticarette Güven Damgası!
E-Ticarette Güven Damgası! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-07 Saat: 15:59:58
Anasayfa Eko Gündem E-Ticarette Güven Damgası!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, E-Ticaret platformunun küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazarda faaliyet göstermesi ve rekabet edebilmesi için önemli bir alan olduğunu dile getirdi.

Bakan Tüfenkci, ABD Ticaret Odası Ortadoğu ve Türkiye İşleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve heyetiyle birlikte ağırladı. Bakanlığın yaptığı görüşme yönelik yapmış olduğu yazılı açıklamalarda Tüfenkci, Chosky'nin iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile yürütülen çalışmaların önemli olduğunu belirttiğini aktardı.

Kurulan bu temasların iki ülke arasındaki ticaretinin gelişmesine destek olacağına işaret eden Tüfenkci, Bakanlığın yetki ve sorumluluk alanları kapsamında özel sektörle yapılacak ortaklıklara hazır olduklarını belirtti. Türkiye'de özel sektörden şirketlerle ticaretin kolaylaştırılması hususunda önemli çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Tüfenkci, ticaretin kolaylaştırılması için Bakanlar Kurulu tarafından eş başkanlık görevini üstlendiklerini vurguladı. E-Ticaretin küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırma ve rekabet gücünü arttırmak için ciddi bir platform olduğuna işaret eden Tüfenkci, Çin seyahati esnasında E-Ticaret konulu bir konferansa katılımda bulunacağını ve orada da görüşlerini aktaracağını dile getirdi.

Güven Damgasını Alan Bir Adım Öne Çıkacak

Bakanlığın E-Ticaret alanında hizmet standartlarını yükseltmeye yönelik yürüttüklerini ifade eden Tüfenkci, “Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ”in yürürlüğe girdiğini anımsattı. Özellikle E-Ticarette güven sorununun çözülmesi için sitelerin güven damgası almasını talep ettiklerini aktaran Tüfenkci, TOBB'a E-Ticaret sitelerine güven damgası verme görevini verdiklerini bildirdi. Bu güven damgasını almanın mecburi olmadığını belirten Tüfenkci, buna rağmen bu damgayı alan sayfaların E-Ticarette bir adım öne çıkacağına dikkat çekti. Tüfenkci, Türkiye’nin bulunduğu coğrafya itibarıyla lojistik sektörünü iyi kullanırsa E-Ticarette başarılı olabileceğini belirtti.

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Bülent Tüfenkci E-Ticaret Güven Damgası TOBB ABD Ticaret Odası Khush Choksy
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