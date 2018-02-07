AB Komisyonu Euro Bölgesi'ne Yönelik Tahminleri Revize Etti
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AB Komisyonu Euro Bölgesi'ne Yönelik Tahminleri Revize Etti


AB Komisyonu Euro Bölgesi'ne Yönelik Tahminleri Revize Etti
AB Komisyonu Euro Bölgesi'ne Yönelik Tahminleri Revize Etti Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-02-07 Saat: 16:22:29
Anasayfa Eko Gündem AB Komisyonu Euro Bölgesi'ne Yönelik Tahminleri Revize Etti

Avrupa Birliği Komisyonu, Euro Bölgesi adına büyüme tahminlerini revize etti. AB Komisyonu, Euro Bölgesi'nin global ekonomik krizden bu zamana kadar geçen sürede görülen en hızlı büyümeyi sergileyeceği öngörüsünde bulundu.

Avrupa Birliği Komisyonu, Euro Bölgesi için büyüme tahminlerinde arttırmaya gitti. Komisyon tarafından, Euro Bölgesi'nde global ekonomik krizden bu zamana kadar görülen en hızlı büyümenin gözlemleneceği tahmini yapılırken, yüksek varlık fiyatlarının da aralarında bulunduğu riskler hakkında uyarı yapıldı. 

Komisyon tarafından gün içerisinde yayımlanan "Avrupa Ekonomik Tahminleri Kış 2018" raporu kapsamında, Euro Bölgesi için 2018 senesi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme tahmini yüzde 2.1 seviyesinden yüzde 2.3 seviyesine yükseltildi. 2019 senesi için öngörülen yüzde 1.9'luk seviyedeki büyüme tahmini ise yüzde 2 olarak revize edildi. 

Raporda Aday Ülke Tahminleri Yok

Avrupa Birliği Komisyonu raporda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu aday ülkelere yönelik tahminlerine yer vermezken, yine rapor doğrultusunda Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi niteliğindeki Almanya için 2018 senesine yönelik büyüme tahminini yüzde 2.1 seviyesinden yüzde 2.3 seviyesine taşıyan Komisyon, 2019 senesine yönelik tahminini yüzde 1.1 seviyesinde korurken, Fransa adına 2018 senesine yönelik büyüme tahminini yüzde 1.7 seviyesinden yüzde 2 seviyesine, 2019 öngörüsünü ise yüzde 1.6 seviyesinden yüzde 1.8 seviyesine çıkardı. 

Avrupa Birliği geneli adına 2018 senesindeki büyüme tahminini yine yüzde 2.1 seviyesinden, yüzde 2.3 seviyesine revize eden ve 2019 senesindeki büyüme tahminini yüzde 1.9 seviyesinden yüzde 2 seviyesine yükselten Avrupa Birliği Komisyonu, İngiltere dışında AB-27 adına ise 2018 senesindeki büyüme tahminini yüzde 2.2 seviyesinden 2.5 seviyesine ulaştırdı. Ayrıca Komisyon AB-27'ye yönelik 2019 beklentisini ise yüzde 2 seviyesinden yüzde 2.1 seviyesine yükseltti. 

Euro Bölgesi Enflasyon Tahmini Yükseldi

Öte yandan söz konusu raporda Euro Bölgesi adına 2018 senesinde enflasyon tahmini ise yüzde 1.4 seviyesinden yüzde 1.5 seviyesine çıkartılırken, 2019 beklentisinin yüzde 1.6 seviyesinde korunduğu gözlemlendi. AB-28 adına 2018 senesi enflasyon beklentisini yüzde 1.7 seviyesinden yüzde 1.9 seviyesine yükselten Komisyon, 2019 senesindeki tahminini ise yüzde 1.8 seviyesinde korudu. AB-27 adına 2018 ve 2018 enflasyon tahminleri ise yüzde 1.5 ve yüzde 1.8 seviyesinden, yüzde 1.7 seviyesine revize edildi. 

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