DEİK Filipinli Bakanları Ağırladı

Türkiye-Filipinler Yuvarlak Masa Toplantısı, Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanı Ramon Lopez, Filipinler Ankara Büyükelçisi Maria Rowena Mendoza Sanchez’in katılımları ile DEİK/Türkiye-Filipinler İş Konseyi Başkanı İlkem Şahin’in ev sahipliğinde 7 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanı Ramon Lopez, iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi benzerliklere dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ülkeleri adına iki güçlü lider. Bu sayede her iki ülke ekonomik büyüme anlamında büyük reformlara imza attılar. 2017 yılında Filipinler, Türkiye gibi yüzde 6’nın üzerinden bir büyüme gösterdi. Filipinler bu özelliğiyle Asya bölgesinin en yüksek ekonomik büyüme gösteren ülkelerinden birisi konumunda yer alıyor. Genç nüfus ve bölgelerindeki jeopolitik konum itibari ile Türkiye ve Filipinler’in birbirini tamamlayan pek çok benzer yönü bulunuyor. Dolayısıyla iki ülke arasında ekonomi ve ticaret alanındaki işbirliklerini çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Türk iş insanlarına büyük fırsatlar sunduklarını belirten Ramon Lopez, “Filipinler’de özellikle inşaat sektöründe Türk firmaları için pek çok fırsat bulunuyor. Biz de ülke olarak bu konuda Türk iş insanlarını destekliyoruz. Türkiye’nin ortaya koyduğu 2023 hedefleri gibi bizim de 2022 yılını kapsayan hedeflerimiz bulunuyor. 2022 yılına kadar 7,5 milyon yeni istihdam yaratarak işsizlik oranını yüzde 5’e düşürmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda Türkiye ile iş hacmimizin büyümesi için önemli adımlar atıyoruz” dedi. Güney Doğu Aysa ülkelerinin toplam nüfusunun 629 milyon olduğu vurgulayan Lopez, 106 milyonluk nüfusu ile Filipinler’in ASEAN üyesi ülkeler arasında önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi. Lopez, ASEAN üyesi 10 ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmaları sayesinde, Filipinler’in Türkiye için Asya pazarına açılan kapısı olduğunu söyledi.

DEİK/Türkiye-Filipinler İş Konseyi Başkanı İlkem Şahin, “Filipinler, büyük ASEAN pazarı için stratejik ve doğal konuma sahip. Filipinler özellikle ithalat ve ihracat kapasitesi ile büyüyen ve gelişen parlak bir gelecek vaat etmektedir” dedi. Filipinler’in yerel rekabetçi bir ekonomisi ile farklı ürün yelpazesinin dayandığı dinamik bir tüketici pazarına sahip olduğunu vurgulayan Şahin, Türkiye ile Filipinler’in bulundukları bölgeye açılan koridorun anahtarı konumunda olduğunu söyledi. İki ülkenin bulundukları coğrafyada üstlendikleri roller ile kaliteli insan kaynakları, alt yapısı ve artan nüfusları ile yüksek ekonomik büyüme potansiyeline paralel olarak gelişen ekonomileri gibi bir çok konuda büyük benzerlikler gösterdiğini ifade eden Şahin, Türkiye ve Filipinler’in farklı doğal kaynakları ve zenginliklerinin birbirini tamamlayıcı unsurlar olduğunu vurguladı. Şahin, Türkiye ile Filipinler’in karşılıklı olarak doğal zenginlikleri ve fırsatları paylaşması ile birlikte daha yüksek büyüme ve gelişmeyi de beraberinde getireceğini söyledi.

Türkiye ile Filipinler arasındaki ticaret hacminin 2016 yılında 230 milyon ABD Doları civarında olduğunu hatırlatan Şahin, 2017 yılının ticaret hacminin ise, 279 milyon ABD Dolarında gerçekleştiğini ve bir önceki seneye göre artış olduğunu söyledi. Türkiye’nin 2017 yılında Filipinler’e gerçekleştirdiği ihracat rakamının 133 milyon ABD Doları olduğunu kaydeden Şahin, Türkiye ile Filipinler’in hızlı büyüme potansiyeli temelinde ikili ticaret hacminin artması ve ürün çeşitliliğin sağlanması gerektiğini ifade etti. Şahin, Filipinler’de inşaat, alt yapı, gemicilik, hizmet sektörü, teknoloji, taşımacılık, finans ve gayrimenkul gibi sektörlerde fırsatların mevcut olduğunu söyledi.

Toplantı, Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanı Ramon Lopez’in sunumunun ardından, iş insanlarının ikili iş görüşmeleri ile sona erdi.

Türkiye-Filipinler Ticaret Rakamları (2017)

Toplam dış ticaret hacmi: 279 milyon ABD Doları

Türkiye’den Filipinler’a yapılan ihracat: 133 milyon ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri: Buğday unu, tütün, ilaç, dürbünler, optik teleskoplar, astronomi aletleri vb. mesnetleri, motorlu taşıtlar.

Türkiye’nin Filipinler’tan yaptığı ithalat: 146 milyon ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri: Elektronik entegre devreler, Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi, matbaacılığa mahsus baskı makineleri, yardımcı makineler, otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri, kauçuktan yeni dış lastikler

Dış ticaret dengesi: Filipinler lehine 13 milyon ABD Doları