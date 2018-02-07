Goldman Sachs Sıfırlanacak Dedi Fakat İlk 5 Kripto Para Toparlanıyor!

Kripto paralar hakkında yapılan uyarılara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Kripto para yatırımcılarını üzecek son uyarı ise Amerika Birleşik Devletleri'nin öncü bankalarının arasında yer alan Goldman Sachs'dan geldi.

Goldman Sachs'ın Yatırım Araştırmaları Müdürü olarak görev yapan Steve Strongin kripto paralar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Strongin, son bir aylık zaman zarfında piyasa değeri yaklaşık olarak 500 milyon dolar civarında gerileme gösteren kripto paraların durumlarının daha kötü olacağını savundu.

Strongin'e ait 5 Şubat tarihli rapor çerçevesinde, yatırımcıların kripto paraların bütün değerlerini kaybetmesi ihtimaline hazır olmaları gerektiği ifade edildi. Strongin, kripto paraların çoğunluğunun, bir dönem yaşadıkları hızlı yükselişlere tekrar kavuşamayacağı öngörüsünde bulundu.

Fiyatlardaki ani dalgalanmaların balon riskine dikkat çektiği belirtilen rapor kapsamında, kripto paralarda gözlemlenen ciddi orandaki değer kayıplarının süreleriyle alakalı herhangi bir tahmine yer verilmedi.

En Yüksek Hacimli İlk 5 Kripto Parada Toparlanma

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ve Asya borsalarının toparlanma evresine girmesiyle birlikte, en yüksek hacimli ilk beşte yer alan kripto paralarda tekrar yükselme eğilimine girdi. Wall Street Borsası'nda gözlemlenen toparlanmanın etkisi ile birlikte Asya Borsaları, haftanın başından bu zamana kadar süren sert satışlardan sonra yeni günde artıya gözünü çevirdi. Kripto para birimlerinin piyasa hacimlerinin son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 34 milyar dolara denk düşen yüzde 10.79 seviyesinde bir artış yakalayarak 349 milyar 808 milyon dolar seviyesine ulaştığı bildirildi.

Toplam bazda bin 506 adet kripto para biriminin oluşturmuş olduğu piyasanın en fazla hacmi bulunan sanal para birimi Bitcoin'in ise düne oranla yüzde 18.03 seviyesinde yükselme göstererek 7 bin 381 dolar seviyesinden işlem gördüğü ifade edildi. Yine söz konusu değişimlere göz atıldığında Ethereum'un yüzdde 24.47 seviyesinde, Bitcoin Cash'ın yüzde 13.66 seviyesinde, Ripple'ın yüzde 17.42 seviyesinde ve Cardano'nun ise yüzde 19.78 seviyesinde artış yaşadığı dile getirildi.