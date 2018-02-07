Porland Dünya Markalarıyla Bir Araya Geliyor

Türiye'nin ve dünyanın önde gelen porselen üreticilerinden olan Porland, Uluslararası dekorasyon, züccaciye aksesuar ve hediyelik eşya fuarı olan Ambiente Fuarı’nda ilk kez yer alıyor. Daha önce Maison Object ve Host fuarlarında katılımcı olan Porland, bu kez tedarikçilerle müşterilerin buluştuğu Dünyanın en önemli ticaret fuarlarından biri olan Ambiente’de stant açarak ürünlerini sergiliyor.

Bu yıl 9-13 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Uluslararası platformda Avrupa’nın en önemli fuarı olan Ambiente’ye her yıl Almanya’nın Ticaret kenti Frankfurt ev sahipliği yapıyor. Yılda 140.000 ticari ziyaretçi ağırlayan, 4500’den fazla katılımcı ile dünyaca ünlü markaların yer alacağı bu fuarda, yerli üretim, yeni sezon ürün ve koleksiyonlarını tanıtmak ve yeni iş birliklerine imza atmak için hazırlanan Porland, fuarın en prestijli bölümü Hall 4.1’de A30 numaralı stant ve Hall 6.2’de A90 numaralı stantta yer alıyor olacak.

Fuar süresince toplamda 120 m2’lik sergi alanında tamamı kendi tasarımı olan, birbirinden güzel desen ve formlardaki en yeni koleksiyonlarını sergileyecek olan Porland, Evoke, Folksy, Pure, Copper Line gibi ev kesimine yönelik koleksiyonlarının yanı sıra, Seasons, AquaGrazia, Pure, Oasis Perspective gibi Gastronomi kesimine de dönük ürünlerini ziyaretçileri ile buluşturacak.

Türkiye-Bilecik tesislerinde yılda yaklaşık 70 milyon adet üretiminin % 65’ini dört ana kıtada 30’dan fazla ülkede pazara sunan Porland, perakende sektörüne yönelik tasarladığı, dünyaca beğenilen ürünleri ve farklı mutfak ihtiyaçlarına özel ürettiği çözümleri ile modern ve özgün çizgisini yansıttığı ürünlerini sergileyeceği stantlarında dünyanın dört bir tarafından gelecek ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor