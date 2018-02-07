Özhaseki: Yasaların Çıkmasıyla Senelik 500 Bin Konut Dönüştürülecek!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TÜYAP'ta düzenlenen fuarın açılışına katılarak, açılışta önemli açıklamalarda bulundu. Yeni bir değişim ile dönüşümün başında olunduğundan bahseden Özhaseki, sektörün yurtiçi hasıla olarak yüzde 7'sini oluşturduğunu ve hazırlanan bir program sayesinde önümüzdeki seneden itibaren ya da birkaç ay sonra uygulamaya alınacak bir faaliyet ile GSYH'nin minimum iki katına çıkacağı bir ortam yaratılacağını dile getirdi.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi konumunda bulunduğuna vurgu yapan Özhaseki, son yüz senelik zaman dilimi içerisinde Türkiye'de gerçekleşen 6 ve üstü şiddetteki depremlerin sayısının 56 olduğunu, söz konusu depremlerde yaşanan can kaybının ise 83 bin olduğunu dile getirdi. Bunun sonucunda cepten çıkan hasar bedelinin yaklaşık 100 milyar dolar olduğunu belirten Özhaseki, yenilenmeye ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Yasaların Çıkmasıyla Senelik 500 Bin Konut Değişecek

Depremi ninni söyleyen bir anne rahatlığıyla karşılamamız gerektiğine vurgu yapan Bakan Özhaseki, bunu gerçekleştirebilecek gücün, istihdadın ve kabiliyetin olduğunu ifade etti. Bahsi geçen konu hakkında programların yapıldığının altını çizen Özhaseki, yasaların çıkmasının ardından senelik bazda 500 bin konutun değişeceğini dile getirdi.

Söz konuşu değişiklikleri yaparken dikkat edilecek noktalarında bulunduğunu belirten Bakan Özhaseki, konutların rastgele olarak yapılmayacağını, akıllı evler konseptinde olacağını işaret etti. Evlerin baştan sona kadar mükemmel bir tarzın içerisinde geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Özhaseki, depreme hazırlık konusunun en önemli argümanlardan biri olduğuna değindi.

İmar yasalarıyla birlikte yapı denetim standartlarını gözden geçirdiklerine vurgu yapan Özhaseki, bahsi geçen yasaların en kısa sürede TBMM'ye geleceğini belirtti. Özhaseki ayrıca, şehircilik şurasının düzenlenerek 100'ü aşkın prensip kararının alındığını belirterek, yeni bir format kapsamında ilerleyen günlerde gerek yasalar gerekse yönetmelikler çerçevesinde yer alarak yeni bir alana yönelik sevkiyat gerçekleştireceklerinden bahsetti.