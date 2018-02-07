BAE Bir İlki Gerçekleştirdi! Amerika'dan Petrol İthal Etti
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BAE Bir İlki Gerçekleştirdi! Amerika'dan Petrol İthal Etti


BAE Bir İlki Gerçekleştirdi! Amerika'dan Petrol İthal Etti
BAE Bir İlki Gerçekleştirdi! Amerika'dan Petrol İthal Etti Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-02-07 Saat: 17:41:05
Anasayfa İthalat&İhracat BAE Bir İlki Gerçekleştirdi! Amerika'dan Petrol İthal Etti

Dünya genelinde en büyük petrol üreticilerinden biri olarak belirtilen Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nden petrol ithalatı yaptığı bildirildi.

OPEC'in en büyük 4'üncü petrol ihracatçısı konumunda bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nin geçtiğimiz senenin aralık ayı içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nden yoğunlaştırılmış petrol ithalatı yaptığı dile getirildi. 

Adı açıklanmayan kaynaktan alınan bilgiler doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri'nden petrol satın alan Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölge genelindeki petrol rezervlerine kıyasla daha kaliteli olmasından dolayı Amerika Birleşik Devletleri petrolünü tercih ettiği ifade edildi. 

700 Bin Varil Petrol İhracatı

Amerika Birleşik Devletleri'nin verileri doğrultusunda, ABD'nin geçtiğimiz senenin aralık ayı içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne 700 bin varil petrol ihracatı gerçekleştirdiği belirtildi. Söz konusu petrolün Hounstan'dan Abu Dabi'de bulunan Ruwais Limanı'na ise 2017 senesinin son günü ulaştığı bildirildi. 

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, birkaç sene önce akıllara dahi gelmeyecek bir adım olarak nitelendirilen ithalatın, Amerika Birleşik Devletleri'nde kaya petrolü üretimindeki artışın ve ihracata ilişkin yasakları kaldırmasının dünya petrol ihracatında gözlemlenen değişimin bir göstergesi konumunda bulunduğu ifade edildi. 

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki petrol üretiminin ise 2017 senesinin şubat ayından 2018 senesinin kasım ayına kadar olan süre zarfında günlük bazda 2 milyon varil civarında yükselmesi beklendiği dile getirildi. 2013 senesinde günlük bazda 100 bin varil olarak bilinen ihracatın da geçtiğimiz kasım ayı içerisinde 1.5 milyon varil seviyesine çıktığı belirtilmişti. 

ABD ihracatı Sürmesi Pek Olası Değil

Öte yandan Lipow Oil Associates Başkanı olarak görev yapan Andy Lipow ise, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üyesi ve büyük bir petrol üreticisi konumunda bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nin elinde tuttuğu rezervlerin göz önüne alınmasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri ihracatının devam etmesinin olası olmadığını dile getirdi. 

Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ocak ayı içerisindeki petrol üretiminin günlük bazda 2.85 milyon varili bulduğu belirtilirken, OPEC'in düşük petrol ücretlerinden dolayı üretim kısıtlamasına gitme kararının öncesinde, 2016 senesinde ülkedeki petrol üretiminin 3 milyon varil seviyesinin üstüne çıktığı ifade ediliyor. 

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Birleşik Arap Emirlikleri Amerika Birleşik Devletleri OPEC petrol
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