PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim?

Tatilden eğitime, evden arabaya kadar tüm ihtiyaçlar için bankalardan kredi kullanıldığı gibi aynı zamanda PTT'den de kredi kullanmak mümkündür. PTT'nin anlaşmalı olduğu bankalar kapsamında sunduğu kredi kampanyaları mevcuttur. Söz konusu kampanyalardan yararlanmak için PTT müşterisi, çalışanı ya da emeklisi olunması şart değildir. Ancak PTT ile ilişki olmayanların yaptıkları kredi başvurularında kampanyanın avantajları sunulmamaktadır. Yani PTT'ye kredi başvurusu yapmak ile bankaya kredi başvurusu yapmak ve sunulan şartlar arasında fark olmuyor.

PTT'nin anlaşmalı olduğu bankalar vardır. Bunlardan bazıları Türk Ekonomisi Bankası, Aktif Bank, Denizbank, Odeabank, Fibabanka'dır.

PTT Kredisi Kampanyasından yararlanmak için ya PTT emeklisi, çalışanı ya da müşterisi olunması gerekmektedir. PTT ile anlaşması olan bankalar söz konusu kampanyalar dahilinde daha uygun faizli kredi imkanları sağlamaktadırlar. Kredi başvurusu, ödemeleri, kredinin temin edilmesi de yine PTT şubelerinden yapılıp, sadece aracılık görevi üstlenmektedirler.

PTT kredilerinde de diğer ihtiyaç kredilerinde olduğu gibi azami vade süresi 48 aydır. Başvurular ise tüm şubelerinden yapılabilinmektedir. Ancak kredi ödemeleri banka özeline göre değişiklik gösterip, bazen sadece PTT şubelerine, bazen ise hem şubelere hem de PTTmatiklere yapılabilinmektedir.

80 Yaş Sınırı!

PTT kredilerine başvuruda en önemli unsurlardan biri de yaştır. 80 yaş üzerinde bulunanlara kredi imkanı tanınmaktadır. Ayrıca düzenlenen ödeme planının süresi ile yaşın toplamının da 80'i aşmaması gerekmektedir. Örneğin; 79 yaşında bir kişi için en fazla 1 yıl vadeli, 78 yaşında olan bir kişi için en fazla 2 yıl vadeli, 77 yaşında olan biri için ise en fazla 3 yıl vadeli ödeme planı düzenlenmektedir.

Herkesin aklına gelen PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim? sorusunun cevabı ile Bankalardan Nasıl Kredi Alabilirim? sorusunun cevabı aynıdır. Bankalardan kredi almak için kredi notu, yaş, aylık gelir ya da gelir belgesi gibi önemli unsurlar PTT'den kredi almak için gerekli şartlar arasında yer almaktadır. Düşük kredi notuna sahip olanlar, geliri olmayan, geliri düzensiz olanlar, 18 yaşından küçük olanlar da benzer şekilde PTT'nin sunduğu kredi imkanından yararlanamamaktadırlar.

PTT emeklilerinin kredi notu, yaşları ve maaşlarının yarısının kredi taksitleri için uygun olması yeterli olurken, PTT ile ilişki olmayanların 18 yaş ve üzeri, gelirleri ve yine kredi notları çok önemlidir.

PTT'den Kredi Çekmek mi Bankadan Kredi Çekmek mi?

PTT'nin müşterisi, emeklisi ve çalışanlarına özel kredi kampanyaları düzenlenmektedir. Bu durumda da daha uygun ödeme planları, uygun faiz oranları uygulanmaktadır. Hatta bankadan bankaya değişmek suretiyle kredi dosya masrafı ücreti alınmamaktadır. Ancak PTT ile ilişki olmayanların PTT'den kredi çekmesi ile bankadan kredi çekmesi arasında fark bulunmamaktadır.

PTT Kredisi Ne Kadar Sürede Çıkıyor?

Her bankanın kendi özelinde çalışma sistemleri bulunduğu gibi PTT'lerinde kendi sistemleri bulunmaktadır. PTT'den maaş alanların yaptıkları kredi başvuruları 10 dakika ile 1 iş günü arasında değerlendirmeye alınırken, PTT'den maaş almayanlarda bu süre 1 ile 2 iş günü arasında değişiklik göstermektedir.

PTT Kredisi Veren Bankalar