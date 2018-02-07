Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Yapısında Kritik Değişiklik

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yapısında değişikliğe gidildiği, bu kapsamda Özelleştirme İdaresi altında bulunan bazı daire başkanlıklarının birleştirileceği ve yeniden isimlendirileceği bildirildi. Söz konusu düzenlemeyle birlikte teşkilatın bünyesinde bulunan kadrolara da el atılacağı ifade edilirken, 1'nci derecede yer alan 8 kadronun iptali gerçekleştirilirken, bu iptal olan kadroların yerlerine 3 yeni unvanla birlikte kadro oluşturulmuş olacağı belirtildi.

Teşkilat Daha Verimli ve Dinamik Çalışacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen torba yasa içerisinde bulunan yeni yapılanmayla birlikte teşkilatın daha dinamik ve verimli çalışmasının amaçlandığı dile getiriliyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yapısında gerçekleştirilecek değişikle birlikte idarenin ana hizmet birimlerinin, Proje Değerlendirme ve Hazırlık Daire Başkanlığı, Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı, İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan oluşacağı belirtiliyor.

Ayrıca idarenin danışma birimlerinin, Başkanlık Müşavirleri, Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'ndan oluşacağı ifade edilirken, yardımcı birimlerinin ise İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Personel, Eğitim ve İstihdam Daire Başkanlığı'ndan oluşacağı belirtiliyor.

3 Başkanın Unvanında Değişiklik

Öte yandan gerçekleştirilen düzenleme kapsamında birçok birimde görevlendirme adına kullanılan unvanlarında değiştirildiği ifade edildi. Bazı daire başkanlıklarının birleştirilip, yeniden adlandırıldığına dikkat çekilirken, Sermaye Piyasaları Daire Başkanı unvanının Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı olarak, İhale Hizmetleri Daire Başkanı unvanının İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı olarak ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı unvanının ise İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı olarak değiştirildiği bildirildi.