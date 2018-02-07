Eskişehir'de Lavanta Balı Üretimi Yapılacak!

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı olan Şükranlı Mahallesi'nde son dönemlerde ekimi gerçekleştirilen lavanta bitkisinden, bal üretiminin hedeflendiği belirtildi. Bu çerçevede Şükranlılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından üyeler için arıcılık kursunun açıldığı bildirdi. Söz konusu kursun ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi ile İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Tepebaşı İlçe Müdürlüğü'nden alınan desteklerle faaliyete geçtiği ifade edildi.

Lavanta Kullanarak Bal Elde Edilecek

Konu hakkında detaylı bilgiler veren Şükranlılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin Başkanı olarak görev yapan Kadri Ay, açılışı gerçekleştirilen kursun son dönemlerde mahalle genelinde alternatif ürün konumunda bulunan lavantayı kullanarak bal elde edilebilmesi amacıyla başlatıldığını dile getirdi.

Dernek binasında toplam da 60 üyenin katılımıyla birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi ile İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Tepebaşı İlçe Müdürlüğü tarafından verilen desteklerle beraber arıcılık kursunun açılışının yapıldığına değinen Başkan Kadri Ay, lavanta balının oldukça kaliteli olduğunu belirtti.

Lavanta Balı Eskişehir'de Bir Marka Olacak

Lavanta balı fiyatının, normal ballara kıyasla 3 ila 4 kat daha pahalı olduğunu dile getiren Başkan Ay, Frig Vadisi'nin başlangıcı olarak bulunan Şükranlı Mahallesi'nin aynı zamanda lavanta üretimiyle de bölge genelinde kendisinden bahsettirdiğine dikkatleri çekti. Ay, konuşması sırasında bundan sonra lavanta balıyla beraber Eskişehir'de bir marka konumuna gelme planları olduğunu sözlerine ekledi.