Ekonomistler ABD Borsasını Değerlendirdi

Geçtiğimiz haftadan bu yana ABD borsasında yaşanan düşüş ile birlikte döviz kurlarında zayıflama meydana gelmişti. Yaşanan bu zayıflama enflasyon oranlarında oynaklık yaratmıştı. Yatırımcıların tekrardan ABD borsasına karşı belirsizlik ve endişe duymasına sebep olan bu sert düşüşü, ekonomistler yorumladı.

ABD’de Dow Jones Endeksi, 2011 yılından bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu. Bu düşüş ile birlikte işlem hacminin iki katına çıktığı görüldü. Piyasanın yaşadığı bu düşüş, dünyadaki birçok piyasayı etkileyerek, en korkulan endekslerden biri olan VIX Endeksi’ni de etkisi altına aldı. Günlük olarak yaklaşık %100 yükselen endeks için ekonomistler değerlendirmelerde bulundu.

Küresel Piyasalar Etki Altında

ABD borsalarını ve dünya çapındaki tüm borsaları etkileyen Dow Jones satış dalgası hakkında analistler tarafından yapılan yorumlar içerisinde en çok üzerinde durulan konu başlıkları arasında; piyasalarda azalan risk iştahı, borsalarda stop-loss emirlerinin kesilmesi ve gelişmiş ülkelerin yükselen tahvil faizleri yer aldı.

AA Finans Analisti ve Stratejisti Cüneyt Paksoy, küresel piyasalarda henüz net bir şekilde fiyatlanamayan bir anomali olduğunu ifade ederken, Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan ise ABD borsalarının sert düşüşü hakkında herhangi bir veri ya da haber akışı olmamasından ötürü endeks oranlarının düzeltebileceği yönünde yorumlar yaptı.

Denizbank Yatırım Grubu Stratejisti Orkun Gödek, paralel dikkat çekici fiyatlamalara dikkat edilmesi gerektiğinin üzerinde durarak ABD istihdam raporu sonrasında artış yaşandığını ifade etti. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer ise ABD endekslerinde tam anlamıyla bir çöküş yaşandığını ve ABD’de yer alan piyasaların oldukça hassas davrandığını dile getirdi.