EPDK’dan 18 Şirkete Ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 18 adet akaryakıt şirketine 3 milyon 532 bin 737 TL ceza verildi. Kurum tarafından verilen ceza bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

3 milyon 532 bin 737 TL ceza veren EPDK, 18 akaryakıt şirketine verdiği cezaları Resmi Gazete’de şu şekilde belirtti. EPDK bu 18 şirketi belirlerken: akaryakıt ikmalinde bulunulması, lisans dışında faaliyetlerde bulunulması, dağıtım sistemi kullanım anlaşmasında yer alan eksik teminatı tamamlama yükümlülüğünün yerine gerilmemesi, istasyon ve otomasyon sistemlerinin doğru ve düzenli bir şekilde kullanılmaması, lisans sahibi olarak dağıtıcının bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi, sonlandırılan bayilik sözleşmesini mevzuatta bulunduğu şekilde ve sürede bildirilmemesi, firmaların kurumsal kimlik belgelerine sahip olmaması veya bu kimlik belgelerine ilişkin işaret koymaması, ilan edillen fiyattan daha fazla veya az pompa satış fiyatı sunmak.

3 Milyon 532 Bin 737 TL Ceza

Resmi Gazete’nin bugünkü yayımlanan sayısında da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen bildiride aynı sebeplere dayanılarak 5 şirketten de yazılı savunma istendi. İstenilen savunmaların en geç önümüzdeki hafta Pazartesi gününe kadar teslim edilmesi de istenilen veriler arasında yer aldı.

18 akaryakıt şirketinin isimleri hakkında bilgi verilmedi. İsimleri saklı tutulan şirketlerin hangi şirketler olduğu ise merak konusu olarak kaldı. Aynı sebepler ile yazılı savunma istenen 5 şirketin de isimleri paylaşılmadı.

EPDK’nın bildirisinin yanı sıra 2018 yılında uygulanacak olan “En Az Ücretlerin Uygulama Esasları” kararı da alındı. Elektrik Mühendisleri Odası tarafından ayarlanan ücret rakamları bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.