1 Milyon Euro Geliri Var!
Advert Advert Advert


1 Milyon Euro Geliri Var!


1 Milyon Euro Geliri Var!
1 Milyon Euro Geliri Var! Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-02-07 Saat: 20:10:11
Anasayfa Eko Gündem 1 Milyon Euro Geliri Var!

Modunuza göre şarkı seçimi yapabileceğiniz ve içerisinde binlerce şarkı barındıran uygulaması ile birlikte Spotify’ın 1 milyon euro değerine gelir elde ettiği duyuruldu.

Dijital müzik hizmet şirketi olan Spotify, dünya çapında herkes tarafından rahatlıkla kullanabileceği uygulamalardan birisidir. Modunuza göre şarkı seçimi yapabileceğiniz ve içerisinde binlerce şarkı barındıran uygulaması ile birlikte Spotify’ın 1 milyon euro değerine gelir elde ettiği duyuruldu.

Şirketin 1 milyon Euro gelire sahip olduğu açıklandıktan sonra, ekonomistler tarafıdan değerlendirilen Spotify için gelir yok 70-80 milyon euro zarara sahip olduğunu söyledi.

2017 yılında gelirlerinin tamamını bir önceki yıla oranla %40 arttıran şirketinin gelirinin 4 milyar euro olması bekleniyor.

Spotify’ın Geliri mi, Yoksa Zararı mı Var?

Şirket yöneticileri tarafından açıklanan rakamlara göre dünyanın en büyük dijital müzik uygulaması olan Spotify, son zamanlarda ekonomistlerin yorumuna göre büyük bir zarar içerisinde yer alıyor. 70 milyondan eurodan fazla zarara sahip olduğu düşünülen şirketin, 100 milyon euroya yakın bir zararının olduğu dile getiriliyor.

Spotify şirketinin 2017 yılındaki mali çeyreklerine bakıldığında 2016 yılından 2018 yılına kadar olan dönemde gelirlerini yüzde 40 arttırmış olduğu gözlemleniyor. 2017 yılı için ekonomistler tarafından yapılan yorumlara zararın 300 milyon eurodan fazla olacağı da ekonomistler tarafından değerlendirildi.

Halka arz sunmaya hazırlanan Spotify’ın, hisse senetleri payı ve talep toplama kararı ile ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Halka sunulacak olan arzın Mart ayının sonunda veya Nisan ayının başlangıcında olacağını planlayan Spotify şirketi için yatırımcılar şimdiden kollarını ve bileklerini sıvamış gösteriyor. Şirketin 2018 hedefini gerçekleştirmesi için aynı başarı ile devam edip gelirlerini istenilen %40’lık seviyeden öteye taşıması gerekiyor.

 

Advert
Spotify Halka arz kar zarar
KREDİ HABERLERİ
PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim? PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim? PTT Kredisi Kampanyasından yararlanmak için ya PTT emeklisi, çalışanı ya da müşterisi olunması gerekmektedir. PTT ile anlaşması olan bankalar söz konusu kampanyalar dahilinde daha uygun faizli kredi imkanları sağlamaktadırlar. Kredi başvurusu...
Tarım Kredileri! Hangi Bankalar Tarım Kredisi Veriyor?
Tarım Kredileri! Hangi Bankalar Tarım Kredisi Veriyor? Tarım kredisi veren bankalar başlangıç harcamaları, tarımda kullanılan araç ve gereçler, ürünlerin sağlıklı büyümeleri için gerekil olan tüm harcamalar için...
Kredi Çekmek mi Kredi Kartından Nakit Çekmek mi?
Kredi Çekmek mi Kredi Kartından Nakit Çekmek mi? Bankalardan kredi kullanmak ve kredi kartından nakit çekmek ihtiyaçlar dikkate alındığı zaman biri diğerine göre çok daha avantajlı hale gelmektedir. Her ikisinin de değerlendirilmesi sonucunda...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Avrupa Uçuş Trafiğinde Türkiye İkinci Sırada!
Avrupa Uçuş Trafiğinde Türkiye İkinci Sırada!
Hakkari Terör Olaylarından Arındırılarak Ekonomiye Kazandırılacak
Hakkari Terör Olaylarından Arındırılarak Ekonomiye Kazandırılacak