1 Milyon Euro Geliri Var!

Dijital müzik hizmet şirketi olan Spotify, dünya çapında herkes tarafından rahatlıkla kullanabileceği uygulamalardan birisidir. Modunuza göre şarkı seçimi yapabileceğiniz ve içerisinde binlerce şarkı barındıran uygulaması ile birlikte Spotify’ın 1 milyon euro değerine gelir elde ettiği duyuruldu.

Şirketin 1 milyon Euro gelire sahip olduğu açıklandıktan sonra, ekonomistler tarafıdan değerlendirilen Spotify için gelir yok 70-80 milyon euro zarara sahip olduğunu söyledi.

2017 yılında gelirlerinin tamamını bir önceki yıla oranla %40 arttıran şirketinin gelirinin 4 milyar euro olması bekleniyor.

Spotify’ın Geliri mi, Yoksa Zararı mı Var?

Şirket yöneticileri tarafından açıklanan rakamlara göre dünyanın en büyük dijital müzik uygulaması olan Spotify, son zamanlarda ekonomistlerin yorumuna göre büyük bir zarar içerisinde yer alıyor. 70 milyondan eurodan fazla zarara sahip olduğu düşünülen şirketin, 100 milyon euroya yakın bir zararının olduğu dile getiriliyor.

Spotify şirketinin 2017 yılındaki mali çeyreklerine bakıldığında 2016 yılından 2018 yılına kadar olan dönemde gelirlerini yüzde 40 arttırmış olduğu gözlemleniyor. 2017 yılı için ekonomistler tarafından yapılan yorumlara zararın 300 milyon eurodan fazla olacağı da ekonomistler tarafından değerlendirildi.

Halka arz sunmaya hazırlanan Spotify’ın, hisse senetleri payı ve talep toplama kararı ile ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Halka sunulacak olan arzın Mart ayının sonunda veya Nisan ayının başlangıcında olacağını planlayan Spotify şirketi için yatırımcılar şimdiden kollarını ve bileklerini sıvamış gösteriyor. Şirketin 2018 hedefini gerçekleştirmesi için aynı başarı ile devam edip gelirlerini istenilen %40’lık seviyeden öteye taşıması gerekiyor.