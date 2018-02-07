9 Ayda 2.91 Milyar Euro Ticaret Yapıldı
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9 Ayda 2.91 Milyar Euro Ticaret Yapıldı


9 Ayda 2.91 Milyar Euro Ticaret Yapıldı
9 Ayda 2.91 Milyar Euro Ticaret Yapıldı Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-02-07 Saat: 20:29:44
Anasayfa Eko Gündem 9 Ayda 2.91 Milyar Euro Ticaret Yapıldı

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye ile Bulgaristan arasında 9 ayda 2.91 milyar Euro ticaret yapıldığını da ifade etti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi bugün, Sofya’ya giderek Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’u, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov’u ziyaret etti. Yaptığı ziyaretten oldukça memnun kalan Zeybekçi, ziyaret sonucunda gerçekleşenleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Türkiye’nin AB ile gümrük ilişkilerini tazelemek amacı ile gümrük birliği anlaşmasının yenilenmesi için yüzde 100 destek verdiğini söyleyen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye ile Bulgaristan arasında 9 ayda 2.91 milyar Euro ticaret yapıldığını da ifade etti.

Bulgaristan’ın Türkiye açısından AB ile gümrük birliği anlaşmasının yenilenmesinde önemli bir rol oynadığını ve Türkiye açısından bir şans olduğunu ifade eden Zeybekçi, Haziran ayına kadar Bulgaristan ile sık sık görüşeceklerini dile getirdi.

Ekaterina Zaharieva: Menfaatle Dayalı Bütün Alanlarda İşbirliğine Önem Veriyoruz

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’dan sonra Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile görüşen Zeybekçi, burada da Türkiye ile Bulgaristan arasında işbirliğine dayanan pozitif bir ilişkinin yer aldığını ifade etti.

Bakan Zaharieva ise menfaate dayalı olan bütün alanlarda işbirliğine önem verdiklerini ifade etti. İki ülke açısından da yatırım olanaklarının arttırılabilmesi ve iş sektörünün yakınlaşabilmesi için pozitif olaylara odaklanılması gerektiğini vurgulayan Zaharieva, 2017 yılının ilk 9 ayında Türkiye ile aralarında gerçekleşen ticaretin oldukça olumlu bir şekilde yapıldığını ve geçen yıla oranla yapılan ticaret hacminde artış yaşandığını söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Zaharieva, Türkiye ile Bulgaristan’ın hayvancılık, turizm, ulaşım, yatırım enerji ve enerji altyapıları konusunda işbirliği içerisinde olması gerektiğini ifade etti. 

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