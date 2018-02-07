Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten Zam ve Enflasyon Açıklaması!

Ekonomiden sorumlu olan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, katılmış olduğu bir canlı yayın programında zam ile ilgili gelen sorular karşısında, gerekli açıklamaları yapmak zorunda kaldı.

Katılmış olduğu programda Türkiye ekonomisinin sorunlarından ve gelecek planlarından bahseden Mehmet Şimşek, vatandaşların en çok merak ettiği soru olan “Yeni zam gelecek mi?” sorusunu yanıtladı. Şimşek, gündemde yeni zammın olmadığını, bunun yerine enflasyon rakamlarını düzenleme yolunda olduklarını ifade etti.

Kısa vadede Türkiye ekonomisi içerisinde en büyük hedefin enflasyon rakamını tek haneye indirmek olduğunu söyleyen Şimşek, Türkiye’nin geçtiğimiz yıllara oranla kalıcı iyileşme sürecinde olduğunu ifade etti.

Hedef Enflasyonu Yüzde 5 Seviyesine İndirmek

Katılmış olduğu canlı yayın programında ülke ekonomisini değerlendiren ve Türkiye’nin ekonomik yönden gelecek hedeflerini açıklayan Şimşek, enflasyonun tek haneli rakamlara ineceğini fakat ekstradan çaba harcayarak tek haneli rakamda tutmak gerektiğini ifade etti.

Hedeflenen rakamın yüzde 5 seviyesinde olduğunu ekleyen ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı, ülke içerisinde tüm sektörlerin toplam borcunun milli gelire oranının yüzde 141 olduğunu dile getirdi. Bu orana dikkat çeken Şimşek, dünya çapında bu oranında yüzde 320’den fazla olduğunu ifade ederek daha çok çabalanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin son 15 yılına bakıldığında güçlü büyüme yolunda olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin aşırı borçlu olduğuna dair argümanların rakamlar tarafından desteklenmediğini de söyledi. Ülkede refah seviyesinin arttığını söyleyen Başbakan Yardımcısı, istihdam seviyesinde artış yaşandığını ve bu sayede reel bir büyümenin gerçekleştiğini ifade etti.

Kısa vadede enflasyon rakamının yüzde 7 ile 9 arasında olması gerektiğini söyleyen Şimşek, Türkiye’de enflasyon düşer ama önemli olan bu rakamı sabit tutmak ifadelerini kullandı.