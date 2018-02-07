Hakkari Terör Olaylarından Arındırılarak Ekonomiye Kazandırılacak
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Hakkari Terör Olaylarından Arındırılarak Ekonomiye Kazandırılacak


Hakkari Terör Olaylarından Arındırılarak Ekonomiye Kazandırılacak
Hakkari Terör Olaylarından Arındırılarak Ekonomiye Kazandırılacak Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-07 Saat: 21:39:07
Anasayfa Yatırım Hakkari Terör Olaylarından Arındırılarak Ekonomiye Kazandırılacak

Yaşanan terör olayları nedeniyle yatırımcıların Hakkari’ye yatırım yapmadığına işaret eden Işık, yeni teşvik programının yürürlüğe girdiğini bildirerek, bölgeye teşviklerin yanı sıra enerji desteği de verileceğine dikkat çekti.

Hakkari’deki görüşmelerinden sonra Yüksekova ilçesine geçen ve 3. Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, daha sonra Yüksekova Aile Destek Merkezi'ne giderek buradaki yetkililerden bilgi aldı. Bayanların taleplerini dinleyen Işık, devletin bölgede işsizliğin azalması yönünde çalışmalar yürüttüklerini belirterek, kısa süre içinde Hakkari Yüksekova'da açacakları yeni iş yerleri ve atölyelerde bölge halkının istihdam edileceğini bildirdi.

Bölgenin yatırım alması için yeni teşvikler sunduklarını dile getiren Işık, yeni yatırımların gelmesini temenni ederek, kısa süre içinde bölgede ciddi bir istihdam sağlanmasını hedeflediklerini aktardı. Işık, istihdamın yalnızca hükümetin çabasıyla sağlanmayacağını, yatırımcıların ve girişimcilerin desteğiyle bölgenin ayaklanacağını vurguladı.

Yatırımcılar Yatırım Yapmaktan Çekiniyor

Yüksekova'nın potansiyeli yüksek bir bölge olduğuna değinen Işık, buna karşın terör olayları sebebiyle geri kaldığını belirtti. Bundan sonra güzel gelişmelerin yaşanacağını dile getiren Işık, Yüksekova'nın bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden biri konumunda olduğunu ifade etti. Bölgeye yatırım yapılmadığı zaman istihdam sağlanamadığına dikkat çeken Işık, tüm vatandaşların devlet memuru olma şansı olmadığını, istihdam sağlanması için tek çözümün terörden kurtularak bölgeye yatırımın çekilmesini olduğunu anlattı.

Bölgeye havaalanı inşa edildiğini belirten Işık, devletin üstüne düşen vazifeyi yerine getirdiğini ifade ederek, bölgeye gelen yatırımlarla fabrikalar kuracağını bu sayede ticaretin canlanacağını aktardı. Madenlerin işletilmesinin önemine işaret eden Işık, bölgede güvenli ortam sağlanmadan insanların madencilik yapmayacağını anlattı. Yeni teşvik programının yürürlüğe girdiğini bildiren Işık, teşviklerin yanı sıra enerji desteği de sağlayacaklarını belirtti.

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Hakkari Terör Olaylarından Arındırılarak Ekonomiye Kazandırılacak
Hakkari Terör Olaylarından Arındırılarak Ekonomiye Kazandırılacak