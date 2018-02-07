Alarko Holding Kazakistan’da 1.6 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzaladı

Alarko Holding, Alma-Ata Çevre Yolu Yapımı ve İşletilmesi Kamu-Özel Ortaklığı Projesi'nde yüzde 30.95 oranında paya sahip. Yüzde 30.95 oranındaki bu pay 516.3 milyon dolara tekabül ediyor. Makyol İnşaat, SK Engineering ve Korea Expressway'in de içinde bulunduğu konsorsiyum ile Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı arasındaki görüşmelerin ardından Kazakistan hükümetinin yasal düzenlemeleri yapmaya başladı. En kısa sürede imtiyaz sözleşmesinin imzalanmasına yönelik Mutabakat Zaptı 9 Eylül 2017 tarihinde Cumhurbaşkanları ile imzalanmıştı. Sözleşmede projenin inşaat yapım süresi 50 ay, işletme süresi 15 sene 10 ay olmak üzere toplam süre 20 sene olarak belirtildi. 66 kilometre uzunluğundaki 4-6 şeritli yolun maliyetinin 737 milyon dolar olacağı öngörülüyor. Konsorsiyum 190 ay işletmeci olarak kalacak.

Alsim Alarko’nun Payı Yüzde 30.95

Alarko Holding’in yapmış olduğu açıklamalarda, Bağlı Ortaklığı Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin liderliğindeki konsorsiyumun, Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı tarafından düzenlenen Alma-Ata Çevre Yolu Yapım ve İşletilmesine yönelik PPP ihalesine 26.11.2015 tarihinde sunduğu teklifin onaylandığı belirtildi. Anlaşmanın alakalı ihale komisyonu tarafından incelendiği belirtilen açıklamalarda, şirketin en iyi teklif sahibi olduğu bildirildiği ve takiben Konsorsiyum ile Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı arasındaki görüşmelerin ardından, Kazakistan hükümetinin yapacağı yasal düzenlemeleri müteakip en kısa sürede imtiyaz sözleşmesinin imzalanmasına yönelik Mutabakat Zaptı 9 Eylül 2017 tarihinde imzalanmıştı. Her iki ülkenin Cumhurbaşkanları nezdinde imzalanan anlaşmayla, yapılan yasal düzenlemeleri takiben yürütülen idari işlemlerin tamamlanmasının beklendiği geçmiş dönemlerde kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Proje ile alakalı idari işlemlerin tamamlanarak Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı ile Konsorsiyum arasında 07 Şubat 2018 tarihinde sözleşmenin imzalandığı ifade edildi. Projenin inşaat yapım süresi 50 ay, işletme süresi 15 sene 10 ay olmak üzere toplam süre 20 sene olarak belirlendi. Açıkalamarda, Bağlı Ortaklığı Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin konsorsiyumdaki payının yüzde 30.95 olduğu açıklandı.