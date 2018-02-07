Bu Sezon Zeytinyağı Rekoltesinde Rekor Kırılacak

Balıkesir Edremit ilçesinde bu sezon zeytin hasadında uygulanan yeni ve teknolojik toplama teknikleri sayesinde önceki senelere göre daha fazla verim alındığını ifade eden Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker, ağaca vurarak sırıkla yapılan silkmenin filizlere zarar verdiğini belirterek, bu yöntemin bir sonraki sene verimin düşmesine neden olduğunu anlattı. Edremit Körfezi´nde bulunan 13 milyon zeytin ağacından, hastalıklı olanlara ve zararlılara karşı doğru zamanda önlem alındığını aktaran Diker, buna ek olarak olumlu hava şartları sebebiyle yüksek verim alındığını vurguladı. Diker, zeytin üreticisinin zeytin ağacına zarar vermeyecek yöntemlerle hasat yapmasının yağın kalitesini ve rekolteyi arttırdığına işaret etti.

Zeytinyağı Üretiminde İlk 5’e Girildi

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı´nın çalışmaları sayesinde zeytin ağacı sayısında ciddi artış olduğuna işaret eden Diker, ağaç sayısının 100 milyondan 170 milyona yükseldiğini bildirdi. Diker, Türkiye´nin zeytinyağı üretiminde İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tunus ile ilk 5 içinde yarışacağını belirtti.

Edremit´te geçen sezon 6-7 bin ton seviyesinde olan zeytinyağı rekoltesinin 10 bin tona yükseldiğine dikkat çeken Balıkesir Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Grubu Başkanı Mehmet Semerci, Balıkesir genelinde 25 binden 34 bin 500'e, Türkiye genelinde ise 180 binden 287 bin tona yükseldiğini bildirdi. Hasat zamanı sona erdiğinde bu rakamın 300 bin tona ulaşacağını öngördüğünü aktaran Semerci, bu rakamların Türkiye için rekor seviye olduğunu belirtti. Rekoltenin bu kadar artmasının başlıca sebeplerinin yeni dikilen zeytinler ve üreticinin bilinçli hasat yapması olduğunu belirten Semerci, bu sene elde edilen mahsullerin daha iri ve verimli olduğunu belirtti.