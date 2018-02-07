Avrupa Uçuş Trafiğinde Türkiye İkinci Sırada!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM)’in internet sitesinden yapmış olduğu açıklamalarda, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından derlenen Şebeke/Ağ Operasyonları Raporu'na yönelik veriler değerlendirildi. Bu veriler kapsamında, Türkiye Aralık 2017 tarihinde Avrupa uçuş trafiğine en fazla katkı yapan ülkeler sıralamasında ikinci sıraya yerleşti. Avrupa'nın toplam uçuş trafiği Aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1.9 oranında artış gösterirken, trafik ağına en çok uçuş ekleyen ilk beş ülke İspanya, Türkiye, Polonya, Kanarya Adaları ve Portekiz olarak tespit edildi.

Türk Hava Yolları (THY), Avrupa hava trafik ağına en fazla katkı sağlayan havayolu şirketleri sıralamasında Eurowings'ten sonra günlük 116 yeni uçuş ilavesiyle ikinci sıraya yerleşti. Havaalanı kalkış trafiğine yönelik istatistikler kapsamında, Atatürk Havalimanı Aralık ayında günlük 595 kalkış trafiğiyle dördüncü sıraya yerleşti.

Yolcu Sayısını En Çok Arttıran Şirket

Havayolu işletmelerinin toplam trafiğine göre belirlenen sıralamada, Ryanair günlük bazda bin 683 uçuşla birinci sırada bulunurken, THY günlük bazda bin 214 uçuşla en çok uçuş yapan ikinci havayolu şirketi olarak belirlendi. Pegasus Havayolları ise günlük bazda ortalama 429 uçuşla 50 havayolu şirketi arasında 13'üncü sıraya yerleşti. SHGM'in internet sitesinde Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI)’ın 2017 sene sonu verileri değerlendirildi. Bu istatistiklere göre, Atatürk Havalimanı yolcu sayısını Aralık ayında yüzde 15.9 oranında artırarak, Avrupa'nın bu konuda en çok büyüyen havalimanı olarak dikkat çekti.