Ar-Ge Çalışmalarına 17 Milyon Lira Fon Kaynağı Sağlandı!
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Ar-Ge Çalışmalarına 17 Milyon Lira Fon Kaynağı Sağlandı!


Ar-Ge Çalışmalarına 17 Milyon Lira Fon Kaynağı Sağlandı!
Ar-Ge Çalışmalarına 17 Milyon Lira Fon Kaynağı Sağlandı! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-07 Saat: 23:30:16
Anasayfa Eko Gündem Ar-Ge Çalışmalarına 17 Milyon Lira Fon Kaynağı Sağlandı!

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)’nün 2017 senesinde Ar-Ge projelerini desteklemek için bulduğu fon kaynakları toplamı 17 milyon 63 bin 846 lira olarak belirlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyelerinin 2017 senesinde derlediği 323 bilimsel araştırma projesinin fon kaynaklarından aldığı araştırma bütçesi 17 milyon 63 bin 846 liraya ulaştı. 2017 senesinde destek alan toplam 323 bilimsel araştırma projesinin 295 tanesi OMÜ’nün kendi gelirleriyle finanse edildi. Projelerin toplam bütçesi ise 10 milyon 531 bin 388 lira olarak belirlendi.

Öz gelirler ve üniversite dışı kaynaklardan elde edilen araştırma geliştirme desteği tutarı ise 6 milyon 532 bin 458 liraya yükseldi. Bu tutarın ciddi bir bölümü TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerden oluşuyorken, diğer fon kaynaklarını DOKAP, TAGEM ve Avrupa Birliği (AB)’den sağlanan destekler oluşturdu. OMÜ araştırma projelerine geçen sene özel sektör 1 milyon 7 bin 300 lira tutarında kaynak tahsis etti. AB fonlarından daha çok kaynak tahsis edilmesi hedefleniyor. Üniversite- sanayi AR-GE proje ortaklığı olarak yürütülen projelerin sayısı ve bütçesinde hedef günden güne yükseliyor. Bu konuda ilerleyen süreçte önemli tedbirler ve teşviklerin sağlanması öngörülüyor.

DOKAP Şehirleri Kalkınacak

Desteklerin önemine işaret eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, üniversite- sanayi iş birliğinin artması için çalışmalar yürüten Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin TÜBİTAK’tan Teknoloji Transfer Ofisi için sağladığı 1 milyon 750 bin liralık destek ile hedeflerine daha da yaklaştığını bildirdi. TÜBİTAK desteğinin 2018 senesinde bu alanda daha da iyileşme sağlayacağını ifade eden Bilgiç, DOKAP şehirlerinde girişimciliğin ve yenilikçiliğin geliştirilmesinde desteklerin çalışmalara hız kazandırdığını aktardı. Bilgiç, OMÜ’nün bölgenin kalkınmasına fayda sağlayacağını vurguladı.

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DOKAP TAGEM TÜBİTAK Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ar-Ge Sait Bilgiç
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