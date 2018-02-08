08.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Dolar kurunda ABD’nin zayıf dolar politikası nedeni ile bir müddettir global anlamda bir düşüş vardı. Ancak gerek ABD borsalarında yaşanan düşüşün tüm dünyaya yayılması, gerek Başkan Donald Trump’ın bu konuda doları güçlendirmek istediğini belirtmesi dolar kurunun yeniden yükselmesine neden oldu. Günün ilk işlemleri 3,80 lira seviyesinden gerçekleştirildi.

Bugün yurt içi piyasasını etkileyecek en önemli veriler sanayi üretimi ve perakende satış hacmi açıklamaları olacak. Dışarıda yapılacak açıklamalar arasında ise BOE faiz kararı yer alıyor.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,8046’dan kapanan Dolar kuru bugün güne 3,80 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,6676 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,6609 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro/Dolar paritesi 1,2270 seviyesinde güne başladı.

BIST100 Endeksi

Dün 115 bin 457 puandan kapanan BIST100 endeksi bugün güne yüzde 0,11 yükseliş ile 115 bin 570 puandan başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Sanal para birimi 8 bin 90 dolar seviyesine geldi.

Ethereum Ne Kadar?

Ethereum 809 dolar seviyesine geriledi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 160,20 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

263,18 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.