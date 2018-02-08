ABD’nin Ham Petrol Üretimi Suudi Arabistan’ı Geçti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanan verilere göre ABD’nin ham petrol üretimi 27 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında bir önceki haftaya oranla günlük ortalama 332 bin varil artarak 10,25 milyon varile yükseldi. Bu rakamlar ABD’nin günlük ham petrol üretim miktarının en yüksek seviyeye ulaştığını gösterdi. ABD rekor kırarak petrol üretimi konusunda Suudi Arabistan’ı sollayarak dünyada en büyük ikinci üretici konumuna yükseldi.

Rusya’yı da Geçmesi Bekleniyor

ABD petrol üretimi konusunda önemli çalışmalar yapıyor. Trump yönetimi ülkenin ekonomik olarak güçlenmesinde petrolü etkin bir araç olarak görüyor ve yalnızca ülke içi kullanımı değil aynı zamanda ihracatı konusunda da çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu konuda dikkat çekici bir haber dün yayınlanmış ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ABD’den petrol satın aldığı basına yansımıştı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi tarafından dün yayınlanmış olan Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre ABD’nin günlük ham petrol üretiminin 2018 yılında toplam 10,6 milyon varile ulaşması bekleniyor. 2019 yılında ise hedef 11,2 milyon varile ulaşılarak Rusya’nın ham petrol üretiminin egale edilmesi. ABD bu alanda da birinciliği başkalarına kaptırmak istemiyor.

Her ne kadar ABD Suudi Arabistan’ın petrol üretimini geçmiş olsa da Arabistan hala dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda. ABD’nin iç tüketimi fazla olduğu için ihracat anlamında kısıtlı bir güce sahip.