Ziraat Bankası Marka Değerini Yüzde 52 Artırdı

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan “Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2018’’ araştırmasının sonuçlarına göre ülkemizin en değerli banka markası 1 milyar 649 milyon dolar değeri ile Akbank oldu. Akbank’ı 1 milyar 584 milyon dolarlık marka değeriyle Garanti Bankası ve 1 milyar 432 milyon dolarlık marka değeri ile Ziraat Bankası izledi. Akbank listede 126’ncı, Garanti Bankası 129’uncu ve Ziraat Bankası 140’ıncı sırada yer aldı.

Türk Bankaları 9 Milyar Dolara Dayandı

Ziraat Bankası son iki yıldır marka değerini en çok yükselten Türk Bankası oldu. 120 milyon dolarlık yükselişi ile bu sene sıralamada 5 basamak birden yükselen bankanın son iki yıldaki yükselişi yüzde 52’ye ulaştı.

Geçtiğimiz yıl listede 446’ncı sırada yer alan TEB bu sene 47 basamak birden yükselerek 399’uncu sıraya geldi. Listede yer alan diğer bankalar ise 1,3 milyar dolar marka değeri ile İş Bankası (147’inci sırada), 937 milyon dolar ile Yapı Kredi (186’ncı sıra), 757 milyon dolar ile Halkbank (210’uncu sıra), 622 milyon dolar ile Vakıfbank (233’üncü sıra) ve 347 milyon dolar marka değeri ile Denizbank (328’inci sıra) oldu. Listedeki Türk bankalarının toplam marka değeri 9 milyar dolara yaklaştı.