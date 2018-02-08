Kasaplar Federasyonundan Fakıbaba’ya Destek
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Kasaplar Federasyonundan Fakıbaba’ya Destek


Kasaplar Federasyonundan Fakıbaba’ya Destek
Kasaplar Federasyonundan Fakıbaba’ya Destek Hatice Demir - Tarih: 2018-02-08 Saat: 09:25:03
Anasayfa Eko Gündem Kasaplar Federasyonundan Fakıbaba’ya Destek

Geçtiğimiz günlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından açıklanan köyüne dönene 300 koyun ve asgari maaş desteği verileceği açıklaması Kasaplar Federasyonu tarafından sevinçle karşılandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile köyüne dönen çiftçilere devlet tarafından 300 adet damızlık koyun vereceklerini ve bunun yanı sıra bu kişileirn asgari ücret üzerinden maaşa bağlanacağını belirtmişti. Bu açıklama özellikle Kasaplar tarafından sevinçle karşılandı. Yurt içindeki et üretiminin artması için devletin bu projeyi hayata geçirmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyacaklarını belirten Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, proje başarılı olursa bakanın elini değil, ayağının altını öperim diyerek sevincini basın mensupları ile paylaştı.

Küçükbaş Hayvan Eti En Önemli Ürünümüz

Piyasada özellikle küçükbaş hayvan etinin kendileri için daha önemli olduğunu dile getiren Yalçındağ, satışların yüzde 95’lik kısmının küçükbaş hayvanlardan elde edilen etlerden gerçekleştirildiğini belirtti. Şu anda piyasada yüzde 5’lik satış olan büyükbaş hayvan etine bile ulaşmakta zorluk çektiklerini ifade eden Yalçındağ geçtiğimiz haftalarda Bakan Fakıbaba ile bir araya gelerek konuyu etraflıca konuştuklarını ve Bakanın sektörün eksikliklerinin ne olduğunu çok iyi gördüğünü dile getirdi. Projenin başarıya ulaşmasının Türkiye’nin et konusundaki dışa bağımlılığını azaltacağına inandıklarını belirten Yalçındağ, 300 anaç koyunun kısa sürede et ihtiyacının karşılanmasında önemli bir etki sağlayacağını ifade etti.

Et fiyatları ile ilgili eleştirilere de yanıt veren Yalçındağ ülkemizin et konusunda dışa bağımlı durumda olduğunu söyleyerek bu konuda geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen zincir marketlerde et satışının da başarılı olmadığını sözlerine ekledi.

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