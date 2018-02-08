Şimşek, Türk Telekom Ortağı Otaş’ın Borcu İle İlgili Bilgi Verdi

Bir televizyon kanalında gündeme dair soruları yanıtlayan ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Otaş’ın borcunun tahsili gecikmiş alacak kategorisine girdiği konusunda şüpheleri olduğunu belirtti. Sorunun önümüzdeki aylar içerisinde çözülebileceğini dile getiren Şimşek, burada temelde yatan bir varlık bulunduğunu ve yakın tarihte sorunun çözümü ile ilgili önemli adımlar atılacağını ifade etti.

Otaş’ın Katar Firmasına Satılmasına Suudiler İzin Vermedi

Geçtiğimiz günlerde Otaş Telekomünikasyon şirketinin Katarlı Oredoo şirketine satılacağı ile ilgili haberler basına yansımıştı. Ancak Otaş ortakları arasında yer alan Saudi Telecom firması Katarlı bir firmanın bu alımı gerçekleştirmesine izin vermedi ve Oredoo tarafından yapılan açıklama ile Otaş’ın satın alınmasından vazgeçildiği duyuruldu.

Bankalar Türk Telekom Hisselerini Devralacak

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in bu kredi ile ilgili yaptığı yorumlarda ortada bir varlığın söz konusu olmasından bahsetmesi Otaş’a kredi veren üç büyük bankanın kredileri karşılığında Türk Telekom’u devralacağına dair söylentilerin doğru olduğunu gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Türk Telekom’un yüzde 55’lik hissesine sahip olan Otaş’ın borçlarına karşılık bankalar Ulaştırma Bakanlığı ile görüşerek Otaş’ın iflasını isteyerek ya da anlaşıp firmayı devralarak alacaklarını tahsil etme yoluna gidecek. Bankaların verdikleri krediler karşılığında ellerinde rehin olarak Telekom hisseleri bulunuyor ama operasyonun rasyonel hale getirilip Telekom’a zarar verilmemesi için, kredi verilen şirket olan yüzde 55 paya sahip Otaş’a sahip olmak daha uygun yol olarak görülmekte.