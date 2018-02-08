Karşılıksız Çek Yazan Kişi Sayısı Yarı Yarıya Azaldı

Ülkemizin ekonomik alışkanlıkları arasında çek, bir ödeme sistemi olmaktan çok finansman aracı olarak kullanılıyor. Bu kapsamda ticari hayatta birçok kişi ve firma ödemelerini çekler ile vadelendirerek yapmayı tercih ediyor. Ancak karşılığı olmayan çekler piyasanın en büyük korkularından biri.

Geçtiğimiz aylarda hükümetin bu konudaki yaptırımlarının artması nedeni ile karşılıksız çek keşide eden kişi sayısında büyük oranda azalma görüldü. 2017 yılı aralık ayı 7 bin 395 karşılıksız çek keşidecisi ile son 5 yılın en düşük rakamına ulaştı. Ancak çeki karşılıksız çıkan kişilerin yüzde 96’sının daha önceden mutlaka bir karşılıksız çıkan çeki ya da gecikmiş kredi borcu bulunuyor.

Çeklerin Ödeme Süresi de Uzadı

Karşılıksız çıkan çekler ödemeden muaf tutulmuyor. Bu çeki kesenlerin en kısa sürede ödemesini gerçekleştirmek gibi bir yükümlülüğü var. Ancak son zamanlarda karşılıksız çıkan çek sayısı azalsa da ödeme süresinin uzadığı dikkatlerden kaçmadı. Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz 2011 yılında arkası yazılan her 100 çekten 38’inin 1 ila 3 ay içerisinde tahsil edilebildiğini fakat bu oranın günümüzde her 100 çekte 18’e kadar gerilediğini belirtti.

2017 yılı genelinde piyasada toplamda 20 milyon adet çek kesildiği belirtilirken bu çeklerin yüzde 2,2’sinin karşılıksız çıktığı da verilere yansıyan bir diğer nokta.