Reeder P12S Kamerasıyla Dikkat Çekiyor
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Reeder P12S Kamerasıyla Dikkat Çekiyor


Reeder P12S Kamerasıyla Dikkat Çekiyor
Reeder P12S Kamerasıyla Dikkat Çekiyor Elif İşçi - Tarih: 2018-02-08 Saat: 09:52:43
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Türkiye merkezli olup dünya çapında dikkatleri üzerine çeken Reeder teknoloji firması dual kameraya sahip yeni modeli P12S ile son derece dikkat çekiyor. Kamerası ve hızıyla dikkat çeken cihazın tanıtımı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. İlginin yoğun olduğu belirlendi.

Türkiye merkezli teknoloji firması reeder, dual kameralı yeni modeli P12S’i tanıttı. 5.5 inç ekranlı, 8 çekirdek 2.5 GHz işlemcili yeni model 6 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza gibi özellikleriyle teknolojinin sınırlarını zorluyor.

Akıllı telefon modelleriyle Türkiye pazarında önemli bir yeri olan reeder, performans beklentisi yüksek kullanıcılara hitap eden yeni modeli P12S’i duyurdu. Yeni akıllı telefon 5.5 inç AMOLED ekran, 6 GB RAM, 16 Megapiksel çözünürlüklü dual ana kamera, parmak izi okuyucu ve metal kasa gibi özelliklere sahip.

Ürünle ilgili olarak açıklamalarda bulunan reeder CEO’su Uygar Saral, yeni akıllı telefon modellerinin 64 GB gibi büyük bir depolama kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekti. Saral sözlerine şöyle devam etti: “Neredeyse bir bilgisayarın depolama kapasitesine sahip olan reeder P12S, aynı zamanda 16 GB RAM ile beklentilerin üstüne çıkan bir akıllı telefon modelimiz. Donanım özellikleriyle de performans tutkunlarının beklentilerini fazlasıyla karşılayan bir model olan P12S, aynı zamanda şık tasarımı ile dikkat çekiyor.”

Performans Canavarı

Reeder P12S, sahip olduğu donanım özellikleriyle performans konusunda iddialı bir akıllı telefon. 6 GB RAM’i bulunan telefon, aynı anda birçok uygulamayı rahatlıkla çalıştırabiliyor. 64 GB dahili depolama kapasitesi bulunan cep telefonuna binlerce fotoğraf ve yüzlerce saat video kayıt edilebiliyor. Ayrıca depolama kapasitesini artırmak isteyen kullanıcılar için microSD bellek kartı yuvası da sunuluyor. Bu sayede 64 GB yeterli olmayanlar telefonun depolama kapasitesini artırabiliyor. MediaTek MT6557 çipset ve Mali T880 grafik işlemcisi ile en zorlu oyun ve uygulamaları bile zorlanmadan çalıştırabilen reeder P12S, en zor durumlarda bile kullanıcısını yarı yolda bırakmıyor.

İş için ayrı kişisel kullanım için ayrı telefon taşıyanlar için çift SIM desteği de sunan reeder P12S, tek telefonla iki hattın kullanılmasını sağlıyor. Bu da kullanıcıların aynı anda iki telefon taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Bokeh Etkili Dual Kamera

Telefonun arka yüzünde bulunan 16 Megapiksel çözünürlüklü,1/4 inç boyutunda f2.0 diyaframlı ana kamera bokeh etkisi ile muhteşem portre fotoğrafları çekilmesini sağlıyor. Ana kamerası Full HD video kayıt özelliği de sunan P12S, sadece fotoğraf değil video alanında iddiasını sürdürüyor. En güzel anları kayıt altına alan bu kameraya ek olarak ön yüzde bulunan 5 Megapiksel çözünürlüklü ön kamera da selfie tutkunlarının beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

Parmak İzi Güvenliği

Üst düzey güvenlik uygulamaları bulunan P12S aynı zamanda parmak izi okuyucusuna sahip. Bu sayede kullanıcılar kişisel verilerini parmak izleri ile koruyabiliyor. Parmak izi okuma hızı 0.19 saniye gibi muhteşem bir değere sahip olan telefon, kullanıcılarına vakit kaybettirmiyor.

Tasarım da Ön Planda

Akıllı telefon sadece donanım değil aynı zamanda tasarım özellikleriyle de dikkat çekiyor. Ele rahat oturan bir tasarıma sahip olan telefon, ince çerçevesi sayesinde çok yer kaplamıyor. Metal bir gövdeye sahip olan P12S, bu sayede üst düzey bir kullanım hissi sunuyor. Şık bir tasarıma sahip olan telefon sadece 7.95 mm inceliği ile dikkat çekiyor.

2 Güne Varan Pil Ömrü

Akıllı telefonda bulunan 3000 mAh pil ile 2 güne kadar kullanım mümkün oluyor. P12S sahipleri bu yüksek pil gücü sayesinde şarj sorunu ile uğraşmak zorunda kalmıyor. Telefonda bulunan ultra tasarruf modu ile pilin azaldığı acil durumlarda iletişim kesilmiyor ve pil ömrü birçok saate kadar artırılabiliyor.

Android 7.0 Nougat Desteği

reeder P12S Android 7.0 Nougat ile yüklü olarak geliyor. En yaygın işletim sistemi sürümlerinden biri olan Android 7.0, yüzbinlerce uygulama ve özelliği destekliyor. Ayrıca 4.5G desteği, GPS, Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 gibi özellikleri bulunan akıllı telefon günümüz teknolojilerinin hepsini destekliyor.

Reeder P12S Teknik Özellikleri

  • 5.5 inç 1280x720 piksel AMOLED ekran
  • 2.5 GHz 8 çekirdekli işlemci
  • MediaTek MT6557 çipset
  • 6 GB RAM
  • 64 GB dahili hafıza
  • microSD bellek kartı yuvası
  • 4.5G desteği
  • 16 Megapiksel 1/4 inç sensörlü f2.0 diyaframlı dual ana kamera
  • Full HD video kayıt
  • 5 Megapiksel ön kamera
  • Android 7.0 Nougat işletim sistemi
  • Parmak izi okuyucusu
  • Metal kasa
  • Bluetooth 4.2
  • GPS
  • Çift SIM desteği
  • 3000mAh pil
  • 144 x 76.2 x7.95 mm
  • 174 gr
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