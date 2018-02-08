İran'da Bosch Rüzgarları Esti
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İran'da Bosch Rüzgarları Esti


İran'da Bosch Rüzgarları Esti
İran'da Bosch Rüzgarları Esti Elif İşçi - Tarih: 2018-02-08 Saat: 09:56:24
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Bosch Termoteknik tarafından kurulan İran iş ortaklığı sayesinde geçtiğimiz günlerde firmanın ürünleri ülkede tanıtıldı. Ülkenin Shiraz kentinde kurulan bir stant sayesinde tüm ürünler bölgede bulunan vatandaşların beğenisine sunuldu. Şirket ülke dışında da iş ortaklıklarını geliştirmeye devam ediyor.

Bosch Termoteknik tarafından kurulan İran iş ortaklığı sayesinde geçtiğimiz günlerde firmanın ürünleri ülkede tanıtıldı. Ülkenin Shiraz kentinde kurulan bir stant sayesinde tüm ürünler bölgede bulunan vatandaşların beğenisine sunuldu. Şirket ülke dışında da iş ortaklıklarını geliştirmeye devam ediyor. Bosch Termoteknik’in İran’daki iş ortağı KOA şirketi ile birlikte Bosch ürünleri Shiraz şehrinde tanıtıldı.

Genellikle mühendis ve projeci olmak üzere 450 kişinin katılımı ile 15 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen organizasyon bir hoşgeldin sunumu ile başlayıp, Bosch Termoteknik İran İklimlendirme referans proje görselleri devam etti.

Sonrasında Bosch Termoteknik Ortadoğu Satış Direktörü Mert Kalafatoğlu’nun Bosch Termoteknik firması ve ürünleri hakkında sunum yapmasının ardından KOA Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Khosro Pervissian tarafından endüstriyel soğutma ürünleri hakkında bir sunum yapıldı.

Etkinliğin girişinde Bosch Termoteknik soğutma ürünlerinin sergilendiği bir showroom alanı oluşturuldu.
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