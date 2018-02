Avon ve AXA'dan İş Birliği Açıklaması

AVON ve AXA Sigorta işbirliğiyle AVON temsilcilerine özel olarak hazırlanan “AVON Hesaplı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası”, girişimci kadınların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Temsilcilere özel fiyatlandırma ile sunulan ve yatarak tedavilerin tamamını limitsiz olarak karşılayan ürün, SGK ve AXA Sigorta ile anlaşmalı olan Türkiye genelindeki yaygın ve kaliteli hastane ağında kullanılabiliyor.

Türkiye’de yüz binlerce kadına ek kazanç fırsatlarıyla kendi işlerinin patronu olma şansını sunan AVON ile sigorta sektörünün öncü şirketi AXA Sigorta, önemli bir işbirliğine imza attı. Kadınların ekonomideki gücünü artırmak amacıyla tüm dünyada farklı projeler gerçekleştiren AXA Sigorta ve kadınların kadınlar için çalıştığı AVON temsilcilerine özel olarak hazırlanan yeni ürünü “AVON Hesaplı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” ile Türkiye genelindeki SGK ve AXA Sigorta ile anlaşmalı özel hastanelerde hiçbir ücret ödemeden yatarak tedavi imkanı sunuyor. İlk yılında 10 bin temsilcisine ulaşması hedeflenen ürün ile temsilciler, yatarak tedavi, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, koroner anjiyografi, küçük müdahale, tıbbi danışmanlık ve ambulans giderlerinin tamamını limitsiz olarak karşılayan bu yeni üründen faydalanabiliyor. AVON temsilcileri ürünü, avon.com.tr web sitesinden veya AXA Sigorta acentelerinden hemen alabiliyor.

“AVON Hesaplı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” ile ilgili bilgi veren Avon Türkiye Genel Müdürü Orkun Gül, “Her adımımızı kadınları güçlendirme ve onlara fayda sağlama amacıyla atıyoruz. Bunu yapabilmek için de temsilcilerimizi her zaman dinliyoruz. Aldığımız geri dönüşleri değerlendirip onların ihtiyaçlarını belirliyor ve yeni çözümler geliştiriyoruz. AXA ile işbirliğimizi de tüm temsilcilerimize maksimum fayda sağlama yaklaşımıyla geliştirdik. Bu kapsamda temsilcilerimize avantajlı bir özel sağlık sigortasına sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Temsilcilerimize dokunduğumuz her noktada onları daha donanımlı hale getirmeyi görev biliyoruz. Önümüzdeki dönemde de yaptığımız her işte, kadınları güçlendirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Kadınların güvendiği bir iş ortağı olmanın AXA Sigorta için küresel bir hedef olduğunu dile getiren AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurul Üyesi Özer Şimşek, “Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin en önemli göstergesi kadınların iş yaşamına katılım oranıdır. AXA olarak küçük ve orta ölçekli kadın girişimlerinin yanı sıra kadınların istihdama katılımı için gerçekleştirilen çalışmaları da önemsiyoruz. Onların ihtiyaçlarını belirleyerek hayatlarını kolaylaştıracak, iş hayatında onlara güç katacak ürünler geliştiriyoruz. Bu anlamda yıllardır kozmetik sektöründe doğrudan satış kanallarının liderliğini üstlenen ve kadınların gelişimini destekleyen AVON ile işbirliği yapmaktan gurur duyuyoruz” dedi. Kısa bir süre önce tanıttıkları “Kadın Girişimci Sigortası”nın da benzer iç görü ve hedeflerle hazırlandığından bahseden Şimşek, Türkiye’de kadınların çok sayıda rolü ve sorumluluğu aynı anda üstlendiğini, kadınların karşılaştıkları zorluklarda yalnız olmadıklarını hissettirmenin kendileri için öncelikli bir konu olduğunun altını çizdi.