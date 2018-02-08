Televizyonlarda Yapay Zeka Dönemi Başlayacak
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Televizyonlarda Yapay Zeka Dönemi Başlayacak


Televizyonlarda Yapay Zeka Dönemi Başlayacak
Televizyonlarda Yapay Zeka Dönemi Başlayacak Elif İşçi - Tarih: 2018-02-08 Saat: 10:04:00
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Ajans Press tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından yapay zeka teknolojisinin hangi alanlarda kullanılabileceği konusunda birtakım incelemelerde bulundu. Yapay zeka uygulamasının televizyon ve radyo kanallarının deşifre edilmesi konusunda etkili olabileceği tartışılıyor.

Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, teknolojik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Medya takip sektöründe 65. yılını kutlayan kuruluş, televizyon takibinde yapay zekâuygulamalarıyla müşterilerine Tv ve radyo kayıtlarında da haberlerin deşifresini verebiliyor.

Triphone Based Recognition algoritmaları baz alınarak geliştirilmiş derin öğrenme ve sinir ağlarına dayalı ses tanıma yazılımı aracılığıyla, dijital video ve ses dosyalarını otomatik olarak yazıya çeviren teknolojiyle beraber,televizyon haberlerinin deşifreleri artık saniyeler içerisinde alınabilecek. Yazılı basın takibinde haberlerin kupürünün yanı sıra verilen metin kısmı, TV takibinde yapılan yenilikle beraber artık metin şeklinde deverilebilecek.

Ajans Press’in Azerbaycan kökenli AzReco firmasıyla ortak geliştirdiği teknoloji, üç farklı modül üzerinden işlem sağlayarak, firmaların ihtiyaçlarına anında cevap veriyor. TVR Plus’ın ilk bileşeni olan, Speech To Text (Sesi Metne Dönüştürme)modülü sayesinde, tüm televizyon, radyo, video ve ses dosyaları saniyeler içerisinde en üst seviye başarı oranıyla text’e çevrilebilecek. İkinci modül olan Keyword Spotting(Anahtar Kelime Arama)ile deşifre içerisinde aranan anahtar kelimeler sentezlenmiş bir şekilde süzülür ve anahtar kelimenin geçtiği zaman aralıkları online olarak gösterilir. Üçüncü modül olan JSON Output(Cümle Cümle Deşifre) modülünde ise cümle cümle sentezleme yapılarak sonuçlar kurumların ihtiyaçları ekseriyetinde kullanılmak üzere paylaşılır.

TVR Plus İle Zaman Kazanın

Tv’de henüz haber yayınlanırken dahi, eş zamanlı olarak müşterilerinin istediği anahtar kelimeler yakalanarak anlık bildirim gönderme, kısa mesaj atma ve raporlama gibi uygulamalarda hizmet sunulabilecek.Binlerce kanalda yüzbinlerce anahtar kelimenin takibine imkan sağlayan TVR Plus, youtube gibi web url’leri üzerinde de eş zamanlı işleme ve raporlama imkan veriyor.

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