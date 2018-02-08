Tanfer Diş kliniği İhracatta Rekor Kırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ‘Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması'nın 2016 yılı sonuçları geçtiğimiz ay açıklandı. Listenin en dikkat çeken kuruluşu ise, ihracatta fabrikaları ve hastaneleri geçen Tanfer Diş Kliniği oldu.

Sağlık turizmi, tedavi amacıyla yapılan seyahatler olmasının yanı sıra Türkiye'deki sağlık kuruluşlarının büyümesine de öncelik eden önemli bir turizm türü. Ülkemizde de başarılı hekimlerin olması, son teknoloji tedavilerin uygulanması, hastanelerin sayılarının ve yatak kapasitesinin fazla olması, sağlık kurumlarında güler yüzlü, dil bilen personelin olması sağlık turizminde gün geçtikçe daha fazla tercih edilen ülke olmamızı sağlıyor.

Ağız ve Çene Cerrahisi Uzmanı Nihat Tanfer tarafından kurulmuş olan Tanfer Klinik ise Sağlık Turizmi’ne ve ülkemiz ihracatına olan katkılarından dolayı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ödüllendirildi. Tanfer Klinik, rakiplerini ve hatta birçok büyük kuruluşu geride bırakarak, ‘Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması'nda 430. olarak sertifika aldı.

Hedef Daha Üst Sıralarda Yer Almak

Tanfer Klinik kurucusu Dr. Nihat Tanfer, 1981 yılından günümüze diş ve çene cerrahisi alanında tedavilerini gerçekleştirdiği klinikte uzun yıllardır yurt dışı hastalarını da tedavi ederek ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyor. Bu çalışmaları son bir yılda daha da artırarak yurt dışındaki tedarikçi firmalarla özel anlaşmalar gerçekleştirdi. Büyük ve kapsamlı bir implant kampanyasını hayata geçirdi. Bu indirimlerle, ülkemizi tedavi kalitesinin yanı sıra fiyatlandırması nedeniyle de tercih eden Arap ülkelerinin dışında, fiyat politikası nedeniyle Macaristan ve Romanya’yı tercih eden pek çok Avrupa ülkesi vatandaşının da ülkemize yönlenmesi sağlandı. Tanfer Kliniğin hedefi, bu yıl sıralamada daha üst sıraya yükselmek.

Ekonomiye Can Verdiler

Hizmet ihracatının 2016'da 37.3 milyar dolarken bu yılın ilk 10 ayında geçen yılın rakamını geçerek yüzde 16 artışla 37.5 milyar dolara ulaştığını söyleyen TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Tam 123 ülkeye hizmet ihracatı gerçekleştirdik. Hizmet ihracatı, ülkemizin net ihracatçı olduğu bir alan” diye konuştu. Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı'nın 2016'da 18.5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Büyükekşi, “Yani toplam hizmet ihracatının neredeyse yarısını bu firmalar oluşturdu. 495 bin istihdam ve 7.5 milyar dolarlık yatırımla ekonomimize can verdiler” dedi.

Box Teknik Uygulamaları Diş Tedavilerinde Çığır Açtı

‘Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması'nda 430. sırayı alan Tanfer Klinik’in kurucusu Dr. Nihat Tanfer, “Yurt dışındaki kongrelerden de gözlemlediğim kadarıyla kliniğimizde kullanılan teknikler, diğer birçok ülkeye göre daha gelişmiş. Bundan gurur duyuyorum. Üstelik dünyada sadece 5-6 merkezde yapılan bir yöntemi biz, Tanfer Klinik’te 2012 yılından beri uyguluyoruz. Kaybolan kemik dokusunun yeniden oluşturulabilmesi için birtakım kemik yapılandırma yöntemleri kullanılır. Bu tekniklerde hayvansal kaynaklı kemikler kullanılır. Bu kemikler, özel tekniklerle laboratuvar ortamında insan kemik dokusuna uygun hale getirilir. Kaybolan çene kemiğinin içerisine cerrahi operasyonla yerleştirilir. Bunun sonucunda kaybolan çene kemiği yeniden yapılandırma yöntemi olan ‘Box teknik’ adındaki özel bir operasyon sayesinde 600’e yakın hastaya implant yapılabildi ve yaşam kaliteleri arttırıldı. ‘Box Teknik’ uygulamaları, diş tedavilerinde büyük çığır açtı. Ancak henüz beşinci senesinde olan tedavinin önemi 15 yıl sonra daha fazla anlaşılacak. Ne kadar ileri ve yüksek teknolojilerle tedaviler yaptığımız o zaman ortaya çıkacak” dedi.